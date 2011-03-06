نبود پزشک متخصص در شهرهای مرزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص علت نامناسب بودن وضعیت بهداشتی و درمانی در آذربایجان غربی، نبود پزشک متخصص را از چالشهای اصلی حوزه درمان استان در شهرهای مرزی دانست و گفت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بصورت برنامه ریزی شده باید زمینه حضور پزشکان متخصص در این مناطق را فراهم کنند.

روند احداث پروژه های بیمارستانی آذربایجان غربی تسریع یابد

وی با بیان اینکه حضور پزشک متخصص چشم، پوست و ریه در شهرستان سردشت به دلیل بمباران شیمیایی ضروری است، بیان داشت: این در حالی است که با وجود پرداخت دو برابر بیشتر از حق ویزیت در مناطق عادی به پزشکان این افراد از حضور در سردشت ممانعت کردند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه همچنین از عملکرد بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان استان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه آذربایجان غربی از کمبود تخت بستری و تخصصی در سطح بیمارستانهای استان رنج می برد.

جلال زاده در ادامه سخنان خود بر لزوم تسریع در اجرای پروژه های بیمارستانی استان با توجه به نیاز شدید به آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی تاکید کرد و اظهار داشت: باید به حوزه احداث بیمارستانها، مراکز درمانی و خانه های بهداشت روستایی استان توجه بیشتری شود.