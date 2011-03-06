مسابقات کشتی با چوخه "جام وحدت" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا قربانی جامی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در محل سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کشتی با چوخه جایگاه والایی در زمینه ورزشهای پهلوانی دارد و البته مادر بسیاری از رشته های ورزشی همچون جودو و کشتی است.



وی تصریح کرد: بر همین اساس پس از بهتر شدن شرایط هیئت کشتی با چوخه خراسان رضوی تصمیم گرفتیم وضعیت مطلوبی را بر آن رقم بزنیم که شأن و منزلت این رشته پرطرفدار را حفظ کند.



برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی با چوخه



رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی با چوخه با نام "جام وحدت" در پایان هفته جاری گفت: مسابقات کشتی با چوخه با حضور ورزشکاران این رشته ورزشی طی روزهای 19 و 20 اسفندماه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.



قربانی ادامه داد: ضمن اینکه با توجه به رایزنی هایی که مسئولان صدا و سیما و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم، در اقدامی جالب توجه قرار است این مسابقات برای اولین بار از شبکه سوم سیما پخش شود.

شرکت 20 تیم در این مسابقات



وی در خصوص تیمهای شرکت کننده در این رقابتها گفت: در مسابقات کشتی با چوخه ورزشکاران خراسان، 20 تیم از شهرستانهای خراسان رضوی و شمالی در اوزان 65، 75، 85 و بالاتر از 85 به رقابت می پردازند که در چهار وزن نخست هیچگونه ارفاقی برای شرکت کنندگان قائل نمی شویم.



رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان رضوی در ادامه افزود: در این دوره از مسابقات هر شهرستان یک تیم دارد و به نفرات اول هر وزن جوایزی اهدا می شود و بعلاوه آن به تیم منتخب نیز جایزه ویژه ای تعلق خواهد گرفت.



قربانی با بیان اینکه اخلاق در چنین مسابقاتی بسیار مورد توجه است، گفت: در کنار تمامی جوایزی که به نفرات و تیم برتر اهدا می کنیم، همچنین یک جایزه ارزنده را نیز برای تیم اخلاق این دوره از مسابقات در نظر گرفته ایم.

تدوین آیین نامه جامع کشتی با چوخه



وی با بیان اینکه نداشتن قوانین و مقرارت جامع، یکی از مشکلات کشتی با چوخه است افزود: یکی از چالشهایی که ما با آن روبرو بوده ایم نداشتن قوانین جامع است و باید قانونی را تدوین می کردیم که همه به آن پایبند باشند چرا که گاهی اوقات اعلام آرا به صورت سلیقه ای پیش می آمد و باعث اعتراض شرکت کنندگان می شد.



رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان رضوی افزود: به همین خاطر اکنون با بررسی هایی که در زمینه کشتی با چوخه انجام دادیم، توانستیم آئین نامه ای مناسب و مطلوب را تدوین کنیم.



"کشتی با چوخه" را به خارج از مرزها می بریم



قربانی، کشتی با چوخه را محبوس در خراسان بزرگ دانست و تأکید کرد: این رشته ورزشی فقط در خراسان رضوی و شمالی دارای پیشینه و فعالیت است که در همین راستا به دوستان گفتیم در مورد آسیای میانه هم کار کنند چرا که در این منطقه نیز یک نوع کشتی شبیه به کشتی با چوخه فعال است که البته "کمر به کمر" نام دارد.



وی گفت: با این حال افراد منتخب مسابقات کشتی باچوخه خراسان رضوی را به یکی از مسابقات آسیای میانه اعزام می کنیم تا بر همین اساس بتوانیم تعاملی با کشتی محلی این منطقه برقرار کنیم که البته می دانیم این کار بسیار سخت است.



رئیس هیئت کشتی با چوخه خراسان رضوی یادآور شد: برای گسترش کشتی با چوخه و ارتقای سطح کمی آن رایزنی های خوبی را با وزارت خارجه و سازمان تربیت بدنی انجام دادیم و به اعتقاد من اگر کشتی با چوخه به آن طرف مرزها برود قطعا می تواند باعث پیشرفت و تعالی این رشته بومی خراسان شود.



وی اظهار داشت: با این حال از هواداران ورزشهای پهلوانی که معمولا پرطرفدار است می خواهیم که در روزهای 19 و 20 اسفندماه به سالن شهید بهشتی بیایند و این مسابقات جذاب را از نزدیک تماشا کنند.