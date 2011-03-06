نمایشگاه فروش بهاره بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار بیرجند عصر یکشنبه در افتتاحیه این نماشگاه با اشاره به اینکه اجناس عرضه شده در نمایشگاه با تخفیف 10 تا 20 درصدی به شهروندان ارائه می شود بیان داشت: برپایی این نمایشگاه به منزله پاسخ مسئولان به دغدغه های شهروندان برای خرید مایحتاج عید است.

محمد علی قاسم زاده نداف بیان داشت: سازمان بازرگانی نیز در حوزه عرضه مایحتاج ضروری شهروندان و البته وظیفه کنترلی خود، همچون گذشته فعالیتهای گسترده ای در این نمایشگاه انجام داده است.

رئیس مجمع امور صنفی بیرجند نیز گفت: نمایشگاه فروش بهاره امسال با 10 درصد افزایش، 178 غرفه دارد و 20 درصد این غرفه ها به فروشندگان غیر بومی اختصاص دارد.

مرتضی یزدانشناس با بیان این که ارائه کالاهای مورد نیاز و عمومی مردم در نمایشگاه بهاره موجب کاهش سودجویی عده ای در این روزها می شود، افزود: امسال سعی شد کالاها و خدمات ارائه شده در نمایشگاه با بهترین کیفیت به مردم عرضه شود.

به گفته وی، در این نمایشگاه ها، کالاهای دارای اولویت و نیاز عمومی مردم از جمله کیف، کفش، آجیل، خشکبار، شیرینی، مواد غذایی و پروتئینی با تخفیف 15 تا 20 درصد نسبت به نرخ بازار به مردم ارائه شده است.

وی تصریح کرد: در روزهای پایانی نمایشگاه از هجدهم اسفند میوه با قیمت مصوب بازرگانی در سه غرفه عرضه می شود.

یزدانشناس کمک به تنظیم بازار استان، عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان داخلی و خارج از استان در فضاهای رقابتی به منظور افزایش قدرت انتخاب و خرید مردم و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز شهروندان را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه ها عنوان کرد.

رئیس مجمع امور صنفی بیرجند از استقرار واحد سیار تعزیرات، تیم بازرسی سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی خبر داد و گفت: مردم با مشاهده هر گونه تخلف می توانند به واحد مربوط اطلاع دهند.