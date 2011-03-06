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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

شاعران جوان در "شبهای کابل" گردهم می‌آیند

شاعران جوان در "شبهای کابل" گردهم می‌آیند

شب دهم از "شبهای کابل" 19 حوت (اسفند) در محل همایشهای مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا برگزار می⁭شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به بررسی انتقادی کارنامه⁭ شاعران جوان کابل اختصاص دارد، علاوه بر شعر خوانی افسر رهبین، سید ضیا قاسمی و عبدالشکور نظری سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در این شب گزیده⁭ای از آثار شاعران جوان کابل که در پاسخ به فراخوان خانه⁭ ادبیات افغانستان در شب نهم، فرستاده و از سوی این مرکز منتشر شده است، رونمایی می‌شود.

تک⁭نوازی گیتار توسط علی رحیمی از دیگر برنامه‌هایی است که برای این شب در نظر گرفته شده است.

"شب دهم" با همکاری مؤسسه⁭ تحصیلات عالی ابن سینا، عمران هلدینگ گروپ، روزنامه⁭ افغانستان، مرکز تعاون افغانستان، خانه⁭ فرهنگ افغانستان، سازمان فرهنگی ماه نو، فدراسیون نیو فول کانتاکت (شین گیتای) افغانستان و مؤسسه⁭ فرهنگی دردری برگزار می⁭شود.

این نشست ساعت 14:30 در محل همایشهای موسسه تحصیلات عالی ابن سینا برپا خواهد شد.

 
 
کد مطلب 1268400

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