به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به بررسی انتقادی کارنامه⁭ شاعران جوان کابل اختصاص دارد، علاوه بر شعر خوانی افسر رهبین، سید ضیا قاسمی و عبدالشکور نظری سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در این شب گزیده⁭ای از آثار شاعران جوان کابل که در پاسخ به فراخوان خانه⁭ ادبیات افغانستان در شب نهم، فرستاده و از سوی این مرکز منتشر شده است، رونمایی می‌شود.

تک⁭نوازی گیتار توسط علی رحیمی از دیگر برنامه‌هایی است که برای این شب در نظر گرفته شده است.

"شب دهم" با همکاری مؤسسه⁭ تحصیلات عالی ابن سینا، عمران هلدینگ گروپ، روزنامه⁭ افغانستان، مرکز تعاون افغانستان، خانه⁭ فرهنگ افغانستان، سازمان فرهنگی ماه نو، فدراسیون نیو فول کانتاکت (شین گیتای) افغانستان و مؤسسه⁭ فرهنگی دردری برگزار می⁭شود.

این نشست ساعت 14:30 در محل همایشهای موسسه تحصیلات عالی ابن سینا برپا خواهد شد.



