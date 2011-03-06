کتاب اربعین هاشمیه بانو علویه همایونی رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شامگاه یکشنبه تازه ترین اثر علویه همایونی از شاگردان بانو مجتده امین با عنوان اربعین هاشمیه در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان رونمایی می شود.

کتاب اربعین هاشمیه توسط مرحوم بانو مجتهده امین به زبان عربی با موضوع چهل حدیث از پیامبراکرم (ص) در زمینه فقه، اخلاق و سایر موضوعات نگاشته شده و علویه همایونی آن را به فارسی ترجمه و حاشیه نویسی کرده است.

این بانوی 86 ساله اصفهانی از شاگردان برجسته مرحوم بانو مجتهده امین است که تحصیلات خود را در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و حوزه علمیه اصفهان دنبال کرده است . بانو علویه همایونی بیش از 20 اثر در حوزه فقه، روایات اهلبیت و اخلاق نگاشته است.

این محقق برجسته حوزه به عنوان بنیانگذار آموزش کلاسیک حوزوی خواهران شناخته می شود زیرا با ایجاد حوزه علمیه ویژه خواهران توانست نقش مهمی در ایجاد ساختار آموزش دینی برای خواهران ایفا کند.

این مراسم امروز ساعت18 و 30 دقیقه با حضور بانو عسگری از مدرسین حوزه علمیه خواهران اصفهان با هدف بررسی ابعاد این اثر ارزنده برگزار می شود.

ششمین نمایشگاه کتاب اصفهان روز دوشنبه 16 اسفند به کار خود پایان می دهد.