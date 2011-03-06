تنبیه بدنی در مدارس مازندران حذف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امیری عصر یکشنبه در گردهمایی مشترک مدیران، معاونان، مربیان و مشاوران آموزش و پرورش گلوگاه افزود: شجاعت، صداقت و خلاقیت اساس کاری عوامل مدارس در نظام تعلیم و تربیت است.



وی افزود: محصول آموزش و پرورش انسان خوشرویی، مهربان، مبتکر و متفکر است که در سایه چتر تعلیم و تربیت معلمان محقق می شود.



وی تصریع کرد: مطالعه، پژوهش و بکارگیری آموزه های تربیتی در مدارس، ایجاد بستر مناسب برای مردم با نگرش جدید، ایجاد رفاقت به جای رقابت در مدارس مهم ترین وطایف مدیران، معلمان، مربیان و عوامل مدرسه است که باید با نگرش جدید به دانش آموزان آموزش داده شود.



امیری با اشاره به اینکه تنبیه بدنی در آموزش و پرورش حذف شده است گفت، کسب مهارت و بکارگیری آن در کلاس درس از عوامل ارتقاء شخصیت دانش آموزان و مدیران فردا است.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، حرکت تربیتی در حوزه آموزش را از مهم ترین عوامل ارتقای شخصیت دانش آموزان دانست و افزود: آموزش نفرت، حسادت، رقابت، خودخواهی و خودمحوری و لجاجت از عوامل تخریب شخصیت دانش آموزان و مهمترین آفت آموزش و پرورش است.



امیری، در خصوص تحول نظام تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: این طرح شش ساعت و در قالب آموزش و تمرین برای معلمان و مربیان تعریف شده و در حال اجراست.



وی با اشاره به در پیش بودن هفته احسان و نیکوکاری از مدیران، دبیران و مربیان پرورشی خواست با شرکت در جشن نیکوکاری رفاقت، تعاون، وحدت و همدلی را به دانش آموزان آموزش دهند.