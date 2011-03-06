نماینده هسته ای ژاپن فردا راهی سئول می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، "شینسوکه سوگیاما" فردا دوشنبه در سفری سه روزه به سئول می رود تا درباره برنامه هسته ای جدید کره شمالی با مقامات کره جنوبی گفتگو کند.

شینسوکه سوگیاما با "وی سونگ لاک" نماینده ارشد هسته ای کره جنوبی درباره دادن پاسخ مشترک به برنامه غنی سازی اورانیوم کره شمالی و ازسرگیری مذاکرات شش جانبه گفتگو می کند.

یونهاپ درحالی از سفر نماینده هسته ای ژاپن به سئول خبر می دهد که وزارت امور خارجه کره جنوبی در این باره هیچ اظهار نظری نکرده است.

بر اساس تصاویری که در تاریخ اول نوامبر از ماهواره "گلوب" به دست آمده است، کره شمالی در حال ساخت یک راکتور جدید در محل تاسیسات یانگ بیون است. بر اساس مدارک موجود، این راکتور از نوع آب سبک بوده و پیش از سال 2012 میلادی کار ساخت آن به پایان می رسد.

همچنین مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.