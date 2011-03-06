قهرمانان اوزان هشتگانه ساندا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای ووشو جام پارس که از روز جمعه در جزیره کیش آغاز شده بود با برگزاری دیدارهای نهایی اوزان مختلف ساندا به کارخود پایان داد. در این بخش چهار سانادا کار چینی به دیدار نهایی راه پیدا کردند که هر چهار نفر با برتری مقابل نمایندگان کشورمان به مدال طلا دست پیدا کردند. بنابراین در بخش ساندا چینی ها عنوان نخست را کسب کردند و دو تیم ایرانی هم دوم وسوم شدند.

نتایج کامل اوزان مختلف:

* وزن 56- کیلوگرم: 1- ژینگ ژی (چین)2- علی بختیاری (منتخب ایران) 3- مسعود انصاری (نفت) و "دیوید گریگوریان"(ارمنستان)

* وزن 60- کیلوگرم: 1- علی یوسفی(منتخب ایران) 2- محمد سرور(پاکستان)3- سلمان ترکی(نفت) و آنتونی لیم(فرانسه)

* وزن 65-کیلوگرم:1-"وانگ وی"(چین) 2- مصطفی سامخانیان(منتخب ایران)3- مهدی جعفر پور(نفت) و دومین لوولوم(فرانسه)

* وزن 70- کیلوگرم: 1- سجاد عباسی نفت)2- مازخان(پاکستان)3- جواد آقایی (منتخب ایران)

* وزن 75- کیلوگرم:1-"گو ژینگ ژینگ"(چین)2- محسن بابایی (نفت)3- محمدرضا قاسم زاده منتخب ایران) و حسین اصغر (پاکستان)

* وزن 80- کیلوگرم: 1- معین تقوی (منتخب ایران)2- رشید مینهاس(پاکستان)3- ابوالفضل خانه کشی (نفت) و نیکولاس تریمسون(فرانسه)

* وزن85- کیلوگرم: 1- حسین اوجاقی (نفت)2-حمیدرضا لادور (منتخب ایران)

* وزن 90- کیلوگرم:1- شو آی وو (چین) 2- غلامعلی خانه کشی (نفت)3- مجید فلاح (منتخب ایران).