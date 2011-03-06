تنشها در یمن به دنبال حمله تروریستی القاعده افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک روز پس از مخالفت "علی عبدالله صالح" با کناره گیری از قدرت مردان مسلح طی حمله ای تروریستی 4 نظامی یمنی را کشتند.

در پی این حمله که امروز یکشنبه در 170 کیلومتری شرق صنعا رخ داد، واشنگتن و لندن از اتباع خود خواستند یمن را ترک و یا سفرهای خود به این کشور را لغو کنند.

در همین رابطه یک مقام دولتی یمن با محکوم کردن این حمله، آن را مشابه دیگر حملات تروریستی القاعده دانست.

بر این اساس حمله القاعده ارتباطی با اعتراضات مردمی یمن که از آغاز آن در 16 فوریه تا کنون 19 کشته داشته است، ندارد. با این حال به نظر می رسد تاکید رئیس جمهوری یمن برای ماندن در قدرت تا سال 2013 یکی از دلایل اقدام القاعده باشد.

گفتنی است دولت یمن از همپیمانان آمریکا در منطقه است که تا کنون عملیاتهای بیشماری علیه القاعده انجام داده است. به ادعای واشنگتن، یمن یکی از پایگاههای اصلی القاعده است.