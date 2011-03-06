عکسها و کتابهای دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نمایشگاهی از آثارعکس عکاسان دفاع مقدس و کتاب در غرفه برنامه های جنبی نمایشگاه ارایه شده است. در این نمایشگاه 25 عکس سیاه و سفید از روزهای دفاع جانانه مردم از خرمشهر در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین بیش از 50 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس شامل خاطرات، وقایع و مجموعه داستان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

برپایی نشست بررسی سهم شاعران اصفهان در ادبیات دفاع مقدس

نشست بررسی سهم شاعران اصفهانی در شعر و ادبیات دفاع مقدس با حضور محمدرضا کاکایی و جمعی از شاعران اصفهان برگزار می شود.

همچنین در این نشست حسینعلی محمدی معاون ادبی اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس به بررسی آثار شاعران و نویسندگان استان اصفهان درموضوع دفاع مقدس می پردازد.

این برنامه در شامگاه یکشنبه پانزدهم اسفند در نمایشگاه کتاب اصفهان برگزار می شود.

نشست مدیریت زمان، نیاز زمان برگزار شد

صادق صالحی در این نشست با اشاره به سخنان اهلبیت در ارتباط با موضوع استفاده از فرصتهای موجود گفت: حضرت علی (ع) در مورد لزوم استفاده از وقت می فرماید که فرصتها همچون ابرها در گذرند و باید از آن استفاده کرد.

وی افزود: مطالعه کتابهای مناسب یکی از بهترین فعالیتهایی است که هر فرد می تواند برای استفاده از زمان به کار بندد.

صالحی تعیین هدف را مهمترین مسئله انسانها برشمرد و اظهار داشت: وجود چند هدف روشن و قابل دسترسی می تواند انسان را از اتلاف وقت نجات دهد .

نقاشی داستانهای شاهنامه به نمایش درامد

همچنین به مناسبت بزرگداشت هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی ، تصاویرنقاشی داستان های شاهنامه در غرفه برنامه های جنبی به نمایش درآمده است . این آثار شامل هنر کتاب آرایی در شاهنامه از دوره تیموری تا چاپ سنگی است.

ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان فردا دوشنبه به کار خود پایان می دهد .