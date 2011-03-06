  1. استانها
  2. قم
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

توسط جمعیت هلال احمر؛

سامانه ندای امداد در قم راه اندازی شد

سامانه ندای امداد در قم راه اندازی شد

قم - خبرگزاری مهر: سامانه ندای امداد با شماره 147 در آستانه تعطیلات نوروزی با حضور مسئولین استانی در قم راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم قبل از ظهر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از سامانه امداد که با حضور فرماندار، مدیر کل بحران استانداری و اعضای نهاد‌های امداد رسان برگزار شد ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی این سامانه گفت: در حال حاضر ارتباط و دریافت اطلاعات جمعیت هلال احمر از وقوع حوادث از طریق خطوط تلفنی 115 و 110 است، بنابراین سامانه 147 در کنار 110 و 115 ظرفیت جدیدی جهت دسترسی مردم و مسافرین به خدمات امدادی هلال احمر را فراهم کرده است.

دکتر خلیل الله سائلی گفت: به دلیل تنوع فعالیت‌های جمعیت هلال احمر و حضور امدادگران در برخی از صحنه‌های حادثه مانند کوهستان، دریا، وقوع زلزله، آب گرفتگی و سیل، گمشدگی و غیره نیاز مردم به برقراری ارتباط مستقیم با جمعیت هلال احمر ضروری است.

وی افزود: سامانه 147در راستای ارتباط مردمی و برای آسایش مسافران وپل ارتباطی مستقیمی میان مردم و جمعیت هلال احمر برقرار کرده تا در زمان حادثه مصدومان با تلفن ثابت و یا سیار در هر نقطه‌ای بتوانند درخواست کمک رسانی را در اولین فرصت انجام دهند.

سائلی افزود: با پیگیری‌های جدی و مستمر جمعیت هلال احمر استان قم و با همکاری مخابرات استان سامانه 147 با عنوان ندای امداد، راه اندازی و دسترسی مردم به ویژه حادثه دیدگان سوانح جاده‌ای به امدادگران هلال احمر بیش از پیش تسهیل و تسریع شده است.

وی همچنین از راه اندازی سامانه پیامکی این جمعیت به شماره 3000147 خبر داد و گفت: سامانه پیامکی نیز همانند سامانه گویا، فعالیت اصلی خود را از طرح ملی امداد و نجات نوروزی آغاز خواهد کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم اذعان داشت: مردم می‌توانند با تلفن سیار خود مبدا و مقصد خود را به این شماره ارسال کنند و پس از ارسال اطلاعات سفر، نشانی پایگاه‌های هلال احمر در جاده‌ها و مسافت دسترسی به این پایگاه‌ها، برای مسافران ارسال می‌شود.

وی تأکید نمود این سامانه شبانه روز در خدمت به مسافران و شهروند عزیز می‌باشد.
 

کد مطلب 1268414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها