15 هزار نفر از استان قزوین با کاروان راهیان نور همراه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهار داشت: کاروان راهیان نور به منظور آشنایی گروهای مختلف مردم بویژه جوانان با دستاوردهای دفاع مقدس همه ساله به مناطق جنوب و غرب کشور اعزام می شود و با توجه به تاثیر این حرکت فرهنگی همه ساله شاهد استقبال پر شور مردم از این کاروانها هستیم.

وی افزود: دفاع مقدس جایگاه خاصی در بین ملت ایران دارد و راه اندازی کاروان راهیان نور از برکات دفاع مقدس است که نسل آینده را با ارزشهای انقلاب و جنگ بیشتر آشنا می کند.

سردارآبنوش خاطرنشان کرد: امروز دشمنان نظام در تلاش هستند که طرح راهیان نور با موفقیت همراه نشود اما به برکت آگاهی مردم و تاثیر این طرح نه تنها دشمنان مایوس شده اند بلکه حضور گسترده جوانان در این کاروانها گاهی به گونه ای است که جوابگوی همه علاقمندان اعزام نیستیم.

فرمانده سپاه صاحب الامراستان قزوین تصریح کرد: دشمن با همه توان خود با حمله به اعتقادات ما و بمباران رسانه ای خود می خواهد از توانائیهای ما بکاهد اما بصیرت مردم موجب شده تا در حفظ ارزشهای اسلامی و دفاع مقدس و ایثار و شهادت همه بکوشند و دشمن را سرخورده کنند.

وی افزود: در سالهای گذشته سهم استان قزوین از کاروان راهیان نور تنها سه هزار نفر بود اما امسال این میزان به 15 هزار نفر زائر رسیده که پنج برابر شده است بطوری که برای اولین بار شش هزار نفر امسال به مناطق غرب اعزام شدند.

سردار آبنوش هزینه اعزام هر نفر به مناطق عملیاتی را یک میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: برای هر نفر برای اسکان، رفت و آمد، تغذیه، پذیرایی، راوی حدود یک میلیون ریال هزینه می شود که از افراد شرکت کننده در این کاروانها 200 هزار ریال دریافت می شود و بقیه هزینه ها توسط ارگانهای ذیربط تامین می شود.

وی در خصوص ساخت سریال مردان حور در سیمای مرکز قزوین هم خاطرنشان کرد: این سریال برای به تصویر کشیدن حماسه رزمندگان استان در جبهه های نبرد توسط هنرمندان صداوسیما در 25 قسمت ساخته می شود که از شبکه های سراسری و استانی پخش خواهد شد.

آبنوش یادآورشد: فعالیت ستاد کنگره شهدا با حضور مسئولان استان آغاز شده و اسناد ارزشمند شهدا جمع آوری و در قالب نمایشگاه در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.