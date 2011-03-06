دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به ظرفیت ها و امکانات موجود در دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: ما همچون گذشته آماده هرگونه همکاری در راستای رشد و توسعه عراق هستیم و تا با کمک سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی و تخصصی وابسته باید شرایطی را بوجود آوریم تا عراق جایگاه گذشته خود را در سطح بین المللی کسب کند.

اد ملکرت ضمن تشکر از این دیدار به نقش و جایگاه ایران و عراق اشاره و افزود: برخی مشکلات زیست محیطی نیاز به عزم سازمانهای تخصصی بین المللی و بانک جهانی جهت اختصاص بودجه و ایجاد ساز و کاری دارد تا متخصصان دو طرف با توجه به روابط دوستانه ایران و عراق این مشکلات را حل کنند.