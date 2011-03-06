  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با وزیر امور خارجه

دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با وزیر امور خارجه

اد ملکرت نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به ظرفیت ها و امکانات موجود در دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: ما همچون گذشته آماده هرگونه همکاری در راستای رشد و توسعه عراق هستیم و تا با کمک سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی و تخصصی وابسته باید شرایطی را بوجود آوریم تا عراق جایگاه گذشته خود را در سطح بین المللی کسب کند.

اد ملکرت ضمن تشکر از این دیدار به نقش و جایگاه ایران و عراق اشاره و افزود: برخی مشکلات زیست محیطی نیاز به عزم سازمانهای تخصصی بین المللی و بانک جهانی جهت اختصاص بودجه و ایجاد ساز و کاری دارد تا متخصصان دو طرف با توجه به روابط دوستانه ایران و عراق این مشکلات را حل کنند.

کد مطلب 1268417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha