انگلیس به اتباع خود درباره سفر به یمن هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد: درباره تمام سفرها به یمن هشدار می دهیم و به تمام اتباع انگلیسی در این کشور توصیه می کنیم تا به روشهای ممکن از یمن خارج شوند.

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین تاکید کرد: انگلیسی ها در یمن باید درباره تهدید تروریسم، آدم ربایی و خشونتهای قبیله ای آگاه باشند و با سفارت در این کشور ارتباط مستقیمی را داشته باشند.

این هشدارها در حالی بیان می شود که سفیر انگلیس در یمن اخیرا در دفتر کاری خود مورد حمله انتحاری قرار گرفت، اما از این سوء قصد جان سالم به در برد و به همین دلیل سفارت این کشور در صنعا در پی حمله انتحاری به خودروی سفیر بسته شد.

