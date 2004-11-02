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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۹:۵۸

پس از استراحتي دو هفته اي

سرمربي تيم ملي فوتبال فردا به ايران باز مي گردد

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان پس از استراحتي دو هفته اي در كرواسي فردا به ايران باز مي گردد .

به گزارش خبرنگار"مهر" برانكو كه روز سي ام مهر ماه جهت ديدار با خانواده اش و استراحتي دو هفته اي راهي كرواسي شده بود ، عصر فردا وارد تهران خواهد شد .
قرار است با بازگشت برانكو تمرينات تيم ملي جهت ديدار برگشت مقابل لائوس از روز 21 آبان ماه در ورزشگاه آزادي برگزار شود .

از همين رو قرار است اسامي 25 بازيكنان بعد از هفته نهم ليگ براي حضور در اردوي تيم ملي اعلام شود كه به گفته حسين فركي در ميان دعوت شدگان چند بازيكن جديد نيز حضور خواهند داشت .  
گفتني است ديدار برگشت تيم هاي ايران و لائوس در چارچوب مرحله اول مسابقات مقدماتي جام جهاني روز 28 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد . تيم ملي كشورمان در ديدار رفت موفق شد مقابل اين تيم به برتري 7 بر صفر دست يابد .

کد مطلب 126842

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