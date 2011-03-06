ظرفیتهای آموزش عالی مازندران به خوبی استفاده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارعی عصر یکشنبه در جلسه شورای دانشگاه مازندران در بابلسر با تأکید بر استعدادها و ظرفیتهای مازندران در عرصه های مختلف از جمله آموزشی اظهار داشت: در صورت توجه به استان مازندران، می توان از ظرفیت آموزش عالی این استان مستعد به نحو احسن استفاده کرد.

زارعی ادامه داد: تدوین آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیئت علمی و رویکرد فرهنگی آیین نامه مذکور در خصوص موضوع جذب اعضای هیئت علمی از اقدامات مهم وزارت علوم است که هدف اصلی آن تقویت بدنه هیئت علمی دانشگاهها با معیارها و شاخص های معین و توسعه روحیه و تفکر بسیجی در میان دانشگاهیان است.

وی با اشاره به برگزاری آزمون دوره دکترا به صورت متمرکز به عنوان یکی از رویه های عدالت محوری در گزینش دانشجویان دوره دکترا اظهار داشت: ایجاد تعدیل و اصلاحاتی در جذب دانشجو به لحاظ جنسیت و معدل در برنامه های آتی وزارت علوم مورد تأکید قرار گرفته است.

زارعی گفت: ساماندهی وضعیت آموزش عالی کشور از طریق کمیته آمایش آموزش عالی از مهمترین برنامه های وزارت علوم است.

مدیرکل حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت حوزه حراست و نقش ویژه آن در تعقیب اهداف وزارت افزود: تولید اخبار و اطلاعات توسط حراست و ارائه آن به مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان از مهمترین وظایف این نهاد است تا بتوانند مسیر درست را انتخاب و در پیش گیرند.

در پایان، درخواست دانشکده الهیات و معارف اسلامی مبنی بر ایجاد رشته فقه و مبانی اسلامی در مقطع دکترا مطرح و برای پذیرش دانشجو در رشته مذکور در سال تحصیلی 91 و 92 و درخواست دانشکده دامپزشکی مبنی بر ایجاد رشته های علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و بیوتکنولوژی جانوری در مقطع کارشناسی مطرح و برای پذیرش دانشجو در رشته مذکور در سال 90 مورد موافقت قرار گرفت.