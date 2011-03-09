مسئولان امکانات آتش بازی سالم را برای جوانان فراهم کنند

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مسئولان در تمام مناسبتها باید در کنار جوانان باشند گفت:اگر بوته و چوب برای آتش زدن در اختیار نوجوانان و جوانان قرار گیرد به سمت ترقه نمی روند.

وی با بیان این که ایجاد فاصله میان جوانان و مسئولان به بروز برخی ناهنجاریها منجر می شود تصریح کرد: وقتی بوته و هیزم در اختیار آنها قرار نگیرد به سمت ترقه و نارنجکهای دست ساز روی می آورند.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه رفتارهای عصیانگرانه در میان جوانان راهی برای تخلیه انرژی است گفت: باید زمینه هایی برای سرگرمی، ایجاد هیجان و نشاط اجتماعی فراهم شود. در واقع برای همراهی با جوانان باید در میادین بوته های خار و شاخه های حرص شده درختان شهر توزیع شود تا آنها یک شب شاد و آتش بازی بی خطری را تجربه کنند.

وی تاکیدکرد: برای آن که رفتارهای ضد اجتماعی از جوانان سر نزد باید با آنها همراه بود و سطح تعامل و همدلی را بالا برد، حتی گاهی لازم است با آنها از آتش پرید.