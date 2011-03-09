  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مسئولان امکانات آتش بازی سالم را برای جوانان فراهم کنند

مسئولان امکانات آتش بازی سالم را برای جوانان فراهم کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم گفت: مسئولان شهری باید امکانات آتش بازی سالم را در اختیار جوانان قرار دهند تا آنها به سمت ترقه و نارنجکهای دست ساز نروند.

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مسئولان در تمام مناسبتها باید در کنار جوانان باشند گفت:اگر بوته و چوب برای آتش زدن در اختیار  نوجوانان و جوانان قرار گیرد به سمت ترقه نمی روند.

وی با بیان این که ایجاد فاصله میان جوانان و مسئولان به بروز برخی ناهنجاریها منجر می شود تصریح کرد: وقتی بوته و هیزم در اختیار آنها قرار نگیرد به سمت ترقه و نارنجکهای دست ساز روی می آورند.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه رفتارهای عصیانگرانه در میان جوانان راهی برای تخلیه انرژی است گفت: باید زمینه هایی برای سرگرمی، ایجاد هیجان و نشاط اجتماعی فراهم شود. در واقع برای همراهی با جوانان باید در میادین بوته های خار و شاخه های حرص شده درختان شهر توزیع شود تا آنها یک شب شاد و آتش بازی بی خطری را تجربه کنند.

وی تاکیدکرد: برای آن که رفتارهای ضد اجتماعی از جوانان سر نزد باید با آنها همراه بود و سطح تعامل و همدلی را بالا برد، حتی گاهی لازم است با آنها از آتش پرید.

کد مطلب 1268424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها