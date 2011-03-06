خیرین 600 میلیارد تومان به طرحهای بهداشت و سلامت کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید رضا نیری عصر یکشنبه در در جمع خیران خراسان جنوبی، مهمترین برنامه های کاری آینده مجمع خیرین سلامت کشور را پیشگیری از بروز بیماری از نیمه دوم سال 90 بیان کرد و گفت:با اجرای این امر دیگر نیازی به ساخت بیمارستان نخواهیم داشت.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور از عضویت 10 هزار نفر در این مجمع خبر داد و اظهارداشت: بیرجند با 107 نفر، بیشترین عضو را در بین شهرهای کشور دارد.

وی تصریح کرد: این مجمع با هدف برنامه‌ ریزی برای تبلیغات و فرهنگ سازی فعالیت های خیرخواهانه بهداشتی و درمانی در راستای ارتقای بخش سلامت کشور، همراهی و همیاری در جهت رشد و توسعه برنامه ریزی مراکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی و پژوهشی و تنظیم ارتباط و تعامل با خیریه های درمانی داخلی و سازمان های بین المللی در زمینه سلامت راه‌اندازی شده است.

دو هزار خانه بهداشت در کشور باید ساخته شود

وی از راه‌اندازی 63 شعبه مجمع خیرین سلامت در سطح کشور خبر داد و افزود: تهیه بانک اطلاعات از نیازمندی‌های بخش بهداشت و درمان و خیران فعال در عرصه سلامت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وجود 16 هزار خانه بهداشت در کشور بیان داشت: هم اکنون به دو هزار خانه بهداشت دیگر هر کدام با هزینه 100 میلیون تومان در کشور نیاز است.

34 طرح بهداشتی خراسان جنوبی با کمبود اعتبار مواجه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار بیمار سرطانی دراستان وجود دارد، گفت: نبود یک مرکز برای بیماران خاص از مشکلات مهم بهداشت و سلامت استان است.

علی کریمی یادآورشد: علاوه بر این مشکل، هم اکنون 14 ساختمان مرکز بهداشتی و 20 ساختمان خانه بهداشت خراسان جنوبی نیاز به بازسازی دارند که با کمبود اعتبار مواجه ایم.

محمد حسینی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی نیز از آماده شدن نقشه اجرایی مرکز رادیوتراپی استان خبر داد و گفت: شروع عملیات اجرایی این مرکز، کمک خیران را می طلبد.

حجت الاسلام رضایی امام جمعه بیرجند نیز با بیان اینکه انفاق بیش از هر چیز به خودسازی شخص کمک می کند، اظهارداشت: انفاق معامله با خداست و همیشه باید در تلاش برای رفع مشکلات محرومان و مردم باشیم.