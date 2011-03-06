اصفهان میزبان ششمین جشنواره گل و گیاهان دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید رضا حکیم فعال در حاشیه برگزاری این نمایشگاه با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ گیاه پروری اقدام به ارائه زیباترین گلهای تولید داخلی، گیاهان دارویی و دمنوش های گیاهی کرده است، گفت: ایجاد رقابت سالم میان تولید کنندگان برای ارتقای کیفی تولید و توجه به استانداردها و معیارهای جهانی از جمله اهداف برگزاری جشنواره گل و گیاه اصفهان است.

وی در ارتباط با سایر اهداف این جشنواره اظهار داشت: ایجاد نشاط روحی و الفت اجتماعی، آشنایی بیشتر انسان با طبیعت، اشاعه فرهنگ زیبا شناسی، ارتقای سطح آگاهی جامعه در زمینه گل و گیاه و صنایع وابسته به آن، ایجاد اشتغال و ترغیب افراد در نگهداری و حراست از گل و گیاه از اهداف مد نظر متولیان این جشنواره است.

دیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان افزود: جلب مشارکتهای مردمی در افزایش سرانه فضای سبز و ترویج فرهنگ گیاه پروری از جمله مزایای برگزای چنین جشنواره هایی در ارتباط با گل و گیاه است.

وی با اشاره به اینکه گل و گیاهان ارائه شده در این جشنواره با 20 الی 50 درصد تخفیف عرضه می شود، تصریح کرد: در این جشنواره اتحادیه ها، شرکتها و سازمانهای تولیدی و صنعتی داخلی و صادر کنندگان گل حضور دارند.

حکیم فعال یادآور شد: در حاشیه این نمایشگاه با هدف آموزش سلامتی خانواده ها کلاس های آموزشی تغذیه سالم و گیاهان دارویی برپا می شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: ششمین جشنواره گل و گیاه و گیاهان دارویی از 10 تا 29 اسفندماه از ساعت 18 تا 21 در محل بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان با حضور 150 غرفه در محل بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان پذیرای بازدیدکنندگان است.