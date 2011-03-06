تمام دولتها باید پایبند به مقررات زیست محیطی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی ظهر یکشنبه در نشست مجمع جهانی تالابها برای آینده که به مناسبت چهلمین سالگرد ایجاد کنوانسیون محیط زیست رامسر در محل هتل قدیم رامسر برگزار شد، از مدیریت نامناسب و ناشایسته ای که در اثر زیاده خواهی کشورهای توسعه یافته نسبت به محیط زیست اعمال می شود، انتقاد کرد و افزود: در ادبیات اسلام، جنگل، دریا، صحرا و تمام منابع طبیعی انفال محسوب می شود و مالکیت فرد با گروه بر آنها مطرح نیست.

وی گفت: بین انسان و خدا تقسیم مالکیت منابع طبیعی وجود ندارد و قرآن کریم تصریح می کند و می فهماند که انفال از جمله مصادیقی نیستند که کسی بتواند آنرا ملک خود بداند و بر آن فرمان براند.

رحیم مشایی افزود: نظام اسلامی به مدیریت سیاسی جهان انتقاد دارد و این انتقاد از این بابت است که قدرت مسلط سیاسی دنیا، راه را بر مدیریت واقعی ملت ها از جمله مدیریت جهانی بر محیط زیست و منابع طبیعی بسته است.

وی با اشاره به نامگذاری دهه اول هزاره سوم از سوی سازمان ملل متحد با عنوان دهه "صلح جهانی" افزود: این امر بنا به دلایل مختلف امروز زیر سئوال رفته است.

وی با عنوان اینکه تمام دولت ها و ملت ها از این نامگذاری سازمان ملل استقبال کرده اند، گفت: در عین حال عدم توفیق در ایجاد صلح جهانی مورد پرسش جدی ملتهای دنیاست.

وی گفت: اراده مشترک برای تحقق صلح جهانی نیاز به اعمال مدیریت مشترک جهانی با حضور همه ملت ها نیز دارد.

مشایی افزود: سازمان ملل باید هویت واقعی خود را بدست آورد و اینکه گروهی برای رای گیری شورای امنیت، از فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه دیگر کشورها استفاده می کنند، نشان دهنده هویت واقعی و هدفگذاری شده سازمان ملل نیست.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه رامسر نخستین شهر گردشگری کشور و اولین شهر الکترونیکی ایران است، افزود: شایسته است تا بهترین تجهیزات برای پاسخگویی به نیازهای گردشگران ملی و بین المللی در این شهر مهیا شود.

رحیم مشایی گفت: عملیات اجرایی ساختمان مجموع فرهنگی کنوانسیون رامسر فروردین ماه سال آینده آغاز می شود.

وی با ببان اینکه رامسر می تواند محل برگزاری کنفرانسهای بین المللی بسیار مهمی باشد، ادامه داد: طرح توسعه فرودگاه رامسر نیز سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی، برگزاری کنوانسیون زیست محیطی رامسر را بهانه ای برای همدلی و همفکری بین ملت های جهان دانست و گفت: تالابها یکی از جلوه های زیبای منحصر به فرد طبیعی برای بشریت هستند.

رحیم مشایی افزود: باید زمینه های احیا و توسعه پایدار و بهره وری معقول و منطقی از منابع طبیعی به ویژه از تلابها را فراهم کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری، حیات و زندگی انسانها را در گرو حیات نباتی و حیوانی دانست و افزود: امروزه تالابها هم از حیث زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی نقش مستقیمی در زندگی بشریت دارند.

مشایی، به نقش تعادلی تالابها میان آبهای سطحی و زیرزمینی اشاره کرد و گفت: کاهش مساحت تالابها، در چگونگی آبهای سطحی و زیرزمینی نیز تاثیر دارند.

وی، تالابها را از منابع مهم آب های شیرین جهان عنوان کرد و گفت: برخورداری و تامین آب شیرین از چالشهای مهم انسان امروزی است.

رحیم مشایی، جذب گازهای گلخانه ای را یکی دیگر از مزیتهای تالابها عنوان کرد و گفت: زیاده خواهی کشورهای توسعه یافته و جهالت کشورهای درحال توسعه باعث شده تا به منابع طبیعی کره زمین کمتر توحه شود.

وی گفت: ایران آمادگی لازم برای همکاری حداکثری در راستای تحقق ایده های مشترک جهان در چارچوب منطقه را دارد و معتقد است اتحاد بین ملت ها تنها راه زندگی شایسته و عادلانه و صلح پایدار است.