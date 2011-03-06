بخش فرهنگ در نهایت محرومیت و محدودیت در آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی بخش فرهنگ را محرومترین و محدودترین بخش در آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته بی هیچ وجه توجهی به بخش فرهنگ در استان نشده و سالها و دهه های زیادی باید در راستای رفع محرومیت از این بخش تلاش شود.

وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی آذربایجان غربی در بخش های دولتی و غیردولتی، افزود: در راستای بالفعل کردن ظرفیتهای فرهنگی استان باید تمام حوزه های علمیه، روحانیون، دانشگاهها، فرهنگ عمومی و حوزه ورزش تقویت شوند.

کاهش 360 میلیارد ریالی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی با عدم تصویب اساسنامه صندوق ارزی

استاندار آذربایجان غربی در ادامه از عدم توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب اساسنامه صندوق ارزی کشور، اظهار داشت: متاسفانه 360 میلیارد ریال از محل سهم دو درصد نفت بودجه عمرانی آذربایجان غربی طی امسال به دلیل این عدم توجه اختصاص نیافت.

جلال زاده در خصوص میزان بودجه عمرانی آذربایجان غربی طی سال آینده نیز بیان داشت: بر اساس لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، بودجه عمرانی استان در سال آینده دوهزار و 714 میلیارد ریال پیشنهاد شده که در صورت تصویب بودجه پیشنهادی شاهد افزایش 29 درصدی در بودجه عمرانی خواهیم بود.

وی تعداد طرحهای ملی استانی شده آذربایجان غربی را 35 پروژه عنوان و خاطر نشان کرد: این میزان طرح با اختصاص اعتبار بالغ بر یک هزار و 200 میلیارد ریال اجرایی شده و این در حالی است که 32 طرح ملی نیز با اختصاص اعتبار سه هزار و 649 میلیارد ریال طی سال آینده عملیاتی می شوند.

شهردار ارومیه هرچه زودتر معرفی شود/ استانداری در انتخاب شهردار دخالت نمی کند

این مسئول همچنین در خصوص عدم تعیین شهردار کلان شهر ارومیه با وجود گذشت بیش از پنج ماه از استیضاح و برکناری ابراهیم بازیان شهردار قبلی ارومیه، خواستار انتخاب و معرفی هرچه سریعتر شهردار ارومیه توسط شورای اسلامی شهر شد.

جلال زاده همچنین در ادامه سخنان خود بیان داشت: با وجود درخواستهای متعدد اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه از مجموعه مدیریت استان مبنی بر معرفی گزینه ای جهت تصدیگری پست شهرداری ارومیه، هیچیک از بخشهای استانداری در انتخاب شهردار که وظیفه ذاتی شورای اسلامی شهر است دخالتی نخواهد کرد.

وی از اخذ مجوز ماده 32 برای 67 طرح ملی استانی شده و ملی مصوب هیئت دولت در آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: این پروژه‌ها شامل طرحهای سد سازی و محورهای مواصلاتی میاندوآب به مهاباد و ارومیه به میاندوآب می شود.

وی با بیان اینکه برخی از پروژه‌ها از جمله دو سد که از مصوبات سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی بود به دلیل قرار گرفتن دریاچه ارومیه در موقعیت بحرانی از سوی وزارت نیرو مجوز احداث نگرفته است، اظهار داشت: برای سال 90 هشت پروژه مجوز ماده 32 را اخذ کرده و بقیه پروژه جهت اخذ مجوز اجرا در سال 91 پیگیری می شوند.

نمایندگان باید بر اساس قانون خواستار خدمات رسانی به مردم شوند

استاندار آذربایجان غربی وجود سکونتگاه‌های غیررسمی را از مشکلات عمده استان در حوزه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: متاسفانه با وجود تصویب قانون ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در مجلس، ارائه خدمات به مردم ساکن در این مناطق جزو مطالبات اصلی نمایندگان برخی شهرستانهای استان است.

جلال زاده از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار جهت زیباسازی شهرهای آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: این میزان اعتبار در راستای ساماندهی و تعیین وضعیت سکونتگاههای غیررسمی در استان هزینه می شود.

وی واگذاری انشعابات خدمات توسط شرکتهای خدمات رسان به سکونتگاه‌های غیرمجاز ارومیه را تخلف این دستگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا این موضوعات در حوزه قضایی استان در دست بررسی و پیگیری است.

اجرای طرح بارور سازی ابرها در ارومیه شکست خورد

این مسئول همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و روند خشک شدن این زیست بوم با ارزش در کشور، گفت: متاسفانه طی سه بار پرواز هوایی برای بارور کردن ابرها به دلیل شرایط نامساعد جوی نتوانستیم ابرها را بارور کنیم.

به گفته جلال‌زاده در صورت تحقق این امر شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی در میزان بارش‌ها می شدیم که باید برای احیای این پارک ملی اقدامات دیگری انجام شود.