خدمات مرحوم آیت الله فقیه امامی موجب محبوبیت ایشان بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام این مرجع تقلید شیعیان آمده است: ثلمه جبران ناپذیر ارتحال عالم ربانی و مدافع مقام ولایت ائمه طاهرین (علیهم افضل صلوات المصلّین) حضرت آیت الله آقای حاج سید حسن فقیه امامی (رضوان الله تعالی علیه) موجب تأثر و تأسف شدید گردید.



آن عالم بزرگوار یکی از ستاره‌های درخشان علم و عمل و اخلاق و ادب و جهاد فی سبیل الله بود که در عمر بابرکت خود منشأ خدمات و برکات فراوان بود.



در ادامه پیام امده است: آن فقید سعید مدافع سخت کوش مذهب و مروج مخلص مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و خادم با اخلاص آستان مقدس حضرت بقیة الله الاعظم (ارواح العالمین له الفداء) بود و ملجأ و ملاذ مردم به شمار می‌رفت. خدمات آن عالم بزرگوار علاوه بر حوزه کهن سال اصفهان و تربیت فضلاء و ارتقاء علمی طلاب در سائر علوم اسلامی و اجتماعی مانند تأسیس مراکز علمی و خیریه همه ستودنی و موجب محبوبیت ایشان بود.



در بخش دیگری از پیام آیت الله صافی در توصیف مرحوم امامی تصریح شده است: در دفاع از حدود و ثغور مذهب و امر به معروف و نهی از منکر و تعظیم شعائر و مبارزه با فرقه‌های ضاله نیز شخصیتی تلاشگر و موفق بود. فقدان این عالم عالی مقام و دلسوز، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه علمیه کهن سال اصفهان و مردم پاک نهاد و ولایی آن شهر می‌باشد.



در بخش پایانی پیام آمده است: اینجانب این ضایعه بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی الله الاعظم (ارواح العالمین له الفداء) و به حضرات علمای اعلام و آیات بزرگوار و روحانیت والا مقام اصفهان و مردم مذهبی آن شهر و به ویژه به بیوت علمی وابسته و به بیت شریف آن فقید سعید و آقازادگان محترم و داغدار و دامادهای مکرم و بالخصوص به جناب حجت الاسلام و سلاله السادات آقای حاج سید مهدی فقیه امامی (دامت افاضاته) تسلیت گفته و برای روح بلند آن عالم بزرگوار ترفیع درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال مسألت دارم.

