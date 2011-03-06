3400 ثوپ انواع پوشاک در گمرک آستارا کشف شد

محمد بهبـود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براین با تلاش وهوشیاری کارکنان گمرک آستارا و مجموعه حراست این گمرک دو هزار و 134 بطری انواع مشروبات الکلی کشف شد.



وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده به طرز ماهرانه ای در سقف و انتهای محفظه بار یک دستگاه کامیون به رانندگی یک تبعه جمهوری آذربایجان جاسازی شده بود.



ناظر گمرکات گیلان تصریح کرد: این کامیون بعنوان کامیون خالی از مرز آستارا وارد کشور شده بود که با هوشیاری کارکنان گمرک، شناسایی و توقیف و پس از تنظیم صورتجلسه قاچاق پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.



وی گفت: این گمرکات به جهت مقابله با قاچاق کالا اقدام به استقرار امکانات کنترل فیزیکی درمبادی گمرکی مانند دستگاه XRAY کامیونی، پالتی، دوربین‌های مداربسته کرده است.



بهبود آهنی درج کامل مشخصات کالاها در ظهرنویسی ارزیابان، ارزش گذاری تحت وب و در مواردی که سابقه ارزش موجود نبوده ارزش گذاری اجمالی، نصب و اجرای نرم افزار قضایی و بررسی واحد توسط ارزیاب در حوزه مربوطه، دسترسی و ارتباط سیستمی به اظهارنامه ‌های مورد استناد با اسکن نمودن آن و رسیدگی کامل، اخذ عدل بندی کالاها دراظهارنامه و رسیدگی کالاهایی که مشخصات آن بصورت کامل درپروانه گمرکی قید شده را از دیگر اقدامات انجام گرفته درخصوص مبارزه با قاچاق کالا در گمرکات گیلان عنوان کرد.



وی همچنین درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهارداشت: علاوه بر دستگاههای کنترلی، درگمرک آستارا یک قلاده سگ‌ آموزش دیده موادیاب بکارگرفته شده که بصورت راندومی درگمرک فرودگاه رشت نیز مورد استفاده قرار می گیرد.