سقوط استقلال و صعود پرسپولیس/ نگاهی به نتایج، جدول و گلزنان لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از میان 6 تیم بالای جدول چهار تیم در مصاف با حریفان خود به نتیجه تساوی رضایت دادند تا سپاهان و پرسپولیس به لطف پیروزی‌هایی که در روز پایانی هفته بدست آوردند، در جدول رده بندی یک پله ارتقا پیدا کنند.

سپاهان و پرسپولیس با نتایج مشابه 2 بریک مقابل تیم‌های قعرنشین شهرداری تبریز و پاس همدان به پیروزی رسیدند تا یک پله در جدول ارتقا پیدا کرده و به ترتیب رتبه‌های دوم و چهارم را از آن خود کنند. به دنبال صعود این دو تیم استقلال و تراکتورسازی هر کدام یک پله در جدول نزول کردند. این در حالی است که اختلاف امتیاز تیم سپاهان با ذوب آهن صدرنشین به سه امتیاز رسیده است و شاگردان امیر قلعه نویی می توانند با پیروزی در دیدار معوقه خود مقابل صنعت نفت آبادان صدرنشین شوند.

فولاد خوزستان این هفته جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و موفق شد با نتیجه 4 بریک از سد صنعت نفت آبادان بگذرد. این تیم با وجود برتری در شهرآورد خوزستان از رتبه هفتم جدول تکان نخورد. صبا این هفته به استیل آذین باخت و پل صعود این تیم از رده هجدهم به سکوی هفدهم شد. شاگردان ویسی با وجود این شکست همچنان رتبه هشتم را بالاتر از ملوان در اختیار دارند که این هفته موفق شد با تحمیل شکست یک بر صفر به راه آهن یک پله خود را در جدول بالا بکشد.

جریمه باخت سنگین در شهرآورد خوزستان سقوط یک پله‌ای نفت آبادان به سکوی دهم جدول بود. این تیم بالاتر از تیم‌های سایپای البرز و راه آهن شهرری ایستاده است که این هفته باختند اما در جایگاه‌شان در جدول تغییری به وجود نیامد.

بیشترین صعود در جدول رده بندی را نفت تهران داشت که با برتری 4 بریک مقابل پیکان قزوین 27 امتیازی شد و با دو پله صعود به جایگاه سیزدهم جدول رسید و پیکان را به جایگاه قبلی خود یعنی رتبه پانزدهم جدول فرستاد. شاهین بوشهر هم مانند فولاد خوزستان در هفته بیست و پنجم پیروز شد اما در رتبه‌اش تغییری به وجود نیامد.

در پایان هفته بیست و پنجم دو تیم پاس همدان و استیل آذین جای خود را در جدول رده بندی عوض کردند. تیم استیل آذین پس از 6 هفته به پیروزی رسید و با 23 امتیاز به رتبه هفدهم جدول صعود کرد و پاس را به قعرجدول فرستاد.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی یک - راه آهن شهرری صفر

گل: عزیز معبودی (5)

* استیل آذین تهران 3 - صبای قم یک

گل‌ها: میلاد زنیدپور (20 و 45) و بابک لطیفی (2+90) برای استیل آذین و فرزاد حاتمی (80) برای صبای قم

* شاهین بوشهر یک - سایپای البرز صفر

گل: عماد محمدرضا (62)

* فولادخوزستان 4 - نفت آبادان یک

گل‌ها: رضا نوروزی (30 و 80)، آرش افشین (75) و آندره رینالدو (86) برای فولاد و علی ممبینی (41) برای نفت

* نفت تهران 4 - پیکان قزوین یک

گل‌ها: ژودیفل فریرا (8)، محمدرضا ناصحی (44)، مرتضی پورعلی گنجی (79) و محمدرضا نیک نهالی (85) برای نفت تهران و بهشاد یاورزاده (82) برای پیکان قزوین

* استقلال تهران صفر - مس کرمان صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

* شهرداری تبریز یک - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: علی کریمی (2+90) برای شهرداری و ابراهیم توره (16 و 72) برای سپاهان

* پاس همدان یک - پرسپولیس تهران 2

گل‌ها: سپهر حیدری (47 - گل به خودی) برای پاس و محمد نوری (34) و هادی نوروزی (37) برای پرسپولیس

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

2- سپاهان اصفهان 46 امتیاز (24 بازی) - یک پله صعود

3- استقلال تهران 45 امتیاز (25 بازی) - یک پله سقوط

4- پرسپولیس تهران 43 امتیاز (25 بازی) - یک پله صعود

5- تراکتورسازی تبریز 42 امتیاز (25 بازی) - یک پله سقوط

6- مس کرمان 39 امتیاز (25 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 3+ (25 بازی)

9- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز - تفاضل گل 2- (25 بازی) - یک پله صعود

10- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز (24 بازی) - یک پله سقوط

11- سایپای البرز 28 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 28 امتیاز - تفاضل گل 6- (25 بازی)

13- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 27 گل‌زده (25 بازی) - دو پله صعود

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 24 گل‌زده (25 بازی)

15- پیکان قزوین 25 امتیاز (25 بازی) - دو پله سقوط

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز (25 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (25 بازی) - یک پله صعود

18- پاس همدان 21 امتیاز (25 بازی) - یک پله سقوط

در هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 22 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است. در این هفته رضا نوروزی با دو گلی که در بازی فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان به ثمر رساند، تعداد گل‌های خود در فصل جاری را با 14 گل رساند و به یکقدمی ادینهو رسید.

در حال حاضر ادینهو (مس کرمان - 15 گل‌زده)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان - 14 گل‌زده)، کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز - 13 گل‌زده)، آرش افشین (فولاد خوزستان - 11 گل‌زده) و ابراهیم توره ( سپاهان - 11 گل زده) رقابتی نزدیک برای دستیابی به عنوان آقای گلی لیگ برتر دارند.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

15 گل: ادینهو (مس کرمان)

14 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

13 گل: کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

11 گل: آرش افشین (فولاد خوزستان) و ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

10 گل: سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)

9 گل: روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)

8 گل: میلاد میداودی و فرهاد مجیدی (استقلال تهران)، محمد نوری (پرسپولیس تهران)، مهرداد اولادی (ملوان بندرانزلی) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)



7 گل: سیاوش اکبرپور و محمد غلامی (استیل آذین)، آرش برهانی (استقلال تهران)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)



6 گل: جاسم کرار و علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، علیرضا عباسفرد (پیکان قزوین)، هادی نوروزی (پرسپولیس تهران)، جهانگیر عسگری (پیکان قزوین)، فرزاد حاتمی (صبای قم) و محمد نزهتی (ملوان بندرانزلی)



5 گل: امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، مهدی رجب زاده و محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، کارلوس ادواردو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، امید شریفی نسب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان)، ایمان حیدری (شاهین بوشهر)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)، ژودیفل فریرا (نفت تهران)، سیدمهدی سیدصالحی (استقلال تهران) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)



4 گل: جلال رافخایی و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، علی ممبینی و رسول نویدکیا (نفت آبادان)، اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، مسعود ابراهیم‌زاده (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، فرزاد آشوبی (استقلال تهران)، هادی اصغری (صبای قم)، امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، امیر محبی (پاس همدان)، سیامک سرلک (فولادخوزستان)، ایمان رزاقی‌راد (راه آهن شهرری)، میثم بائو (شهرداری تبریز)، میلاد زنیدپور (استیل آذین تهران) و ابراهیم صادقی (سایپای البرز)



3 گل: باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، خوزه نارسیسو (نفت تهران)، محمد قاضی (ذوب آهن اصفهان)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، عباس پورخسروانی (شاهین بوشهر)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، حمید کاظمی (پاس همدان)، سپهر حیدری (پرسپولیس)، محمدحسن ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز) و محسن بنگر (سپاهان اصفهان)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

15 گل: ادینهو (مس کرمان)

11 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

6 گل: جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)

5 گل: میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)، ژودیفل فریرا (نفت تهران) و کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز)

4 گل: اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان) و باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری) و خوزه نارسیسو (نفت تهران)

2 گل: اکمل هولماتوف (پاس همدان) و عماد محمدرضا (شاهین بوشهر)



یک گل: محمود آمنه و ریکاردو دی سوزا (راه آهن شهرری)، تیاگو فراگو (پرسپولیس)، آندره رینالدو (فولادخوزستان)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی تبریز)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، پائولو زالترون (مس کرمان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان)، لئون پاچاجیان (نفت آبادان) و ادر داسیلوا (نفت تهران)