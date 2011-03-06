به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز پیگیری شد. این بازی که به میزبانی تیم ذوب آهن و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید و دو تیم به یک امتیاز بسنده کردند.

با این تساوی ذوب آهن 49 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول رده بندی باقی ماند تا دیگر مدعیان به ویژه سپاهان برای نزدیک شدن به جایگاه این تیم امیدوارتر شوند. تراکتورسازی نیز با 42 امتیاز رده چهارم جدول را در اختیار دارد.

قضاوت دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز برعهده تورج حق وردی بود. او در این بازی به شاهین خیری و محمدرضا خلعتبری از تیم ذوب آهن و محمدحسن ابراهیمی از تیم تراکتورسازی کارت زرد نشان داد.

این بازی دو اخراجی هم داشت که سهم هر یک از تیم‌ها یک بازیکن بود. ابتدا در دقیقه 87 قاسم حدادی فر، کاپیتان ذوب آهن با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد و لحظاتی بعد آندرانیک تیموریان، هافبک تراکتورسازی بدون توپ سینا عشوری را زد تا با کارت قرمز داور به بیرون از زمین هدایت شود.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

2- استقلال تهران 45 امتیاز (25 بازی)

3- سپاهان اصفهان 43 امتیاز (23 بازی)

4- تراکتورسازی تبریز 42 امتیاز (25 بازی)

5- پرسپولیس تهران 40 امتیاز (24 بازی)

6- مس کرمان 39 امتیاز (25 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 3+ (25 بازی)

9- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز - تفاضل گل 2- (25 بازی)

10- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز (24 بازی)

11- سایپای البرز 28 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 28 امتیاز - تفاضل گل 6- (25 بازی)

13- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 27 گل‌زده (25 بازی)

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 24 گل‌زده (25 بازی)

15- پیکان قزوین 25 امتیاز (25 بازی)

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز (24 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (25 بازی)

18- پاس همدان 21 امتیاز (24 بازی)

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

دوشنبه - 16/12/89

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان