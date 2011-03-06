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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

اهتزاز پرچمهای تونس و مصر در تظاهرات زنان پاریس

اهتزاز پرچمهای تونس و مصر در تظاهرات زنان پاریس

هزاران نفر از زنان فرانسوی در اعتراض به تبعیضهای جنسیتی دولت فرانسه به خیابانهای پایتخت آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو روز پیش از فرارسیدن روز جهانی زن، زنان فرانسوی با برگزاری تظاهراتی در پاریس خواهان داشتن حقوق برابر با مردان و آزادی شدند.

بنا بر اعلام برگزار کنندگان این تظاهرات بیش از 4 هزار نفر از زنان با در دست داشتن پرچمهای تونس، مصر و الجزایر با قیامهای مردمی در این کشورها ابراز همبستگی کردند.
 
تظاهرات کنندگان ضمن تاکید بر نقش بارز زنان در وقوع این قیامها خواستار توجه بیشتر دولتها به حقوق آنان شدند.
 
گفتنی است زنان بسیاری از کشورهای غربی هر ساله در روز 8 مارس (17 اسفند) با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز خواستار رفع تبعیضهای جنسیتی می شوند.
کد مطلب 1268440

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