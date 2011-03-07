اصلاح شماره حسابهای سرپرستان خانوار در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سید علی شهابی با بیان این مطلب اظهار داشت: سامانه ebank برای شعب بانک های سراسر استان باز است و سرپرستان خانوار می توانند، برای انجام تغییرات به شعب بانک های مرتبط، مراجعه کنند.

وی افزود: چنانچه شعب مذکور، امکان این تغییر یا اصلاح را نداشته باشند افراد می توانند به سرپرستی بانکها، مراجعه نمایند.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه های استان خراسان رضوی، تصریح کرد: آدرس و تلفن رابطین بانک های استان جهت اطلاع همشهریان در سایت سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به آدرسwww.kefa.org.ir موجود است.

شهابی تاکید کرد: آن دسته از سرپرستان خانواری که تاکنون شماره حساب خود را اعلام نکرده اند، با اعلام زمان ثبت شماره حساب در آینده نزدیک، می توانند نسبت به ثبت شماره حساب خود، اقدام کنند.

