ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تاکیدات استاندار در جلسه دیروز شنبه شورای اداری استان مبنی بر ارایه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی و لزوم پاسخگویی مدیران، از امروز جلسات ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در استانداری، آغاز شد.

وی اظهار داشت: اولین جلسه در این باره با حضور دستگاه های تابعه وزارت نیرو و با حضور مدیران شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی استان، آب و فاضلاب مشهد، برق منطقه ای و توزیع برق، عصر امروز یکشنبه در محل دفتر استاندار برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی، ارزیابی مصوبات سفرهای هیات دولت، مصوبات شورای اداری استان و شهرستان ها، مصوبات شوراهای تخصیص ذیل برنامه ریزی و توسعه استان، عملکرد دستگاه ها در خصوص تعهد ایجاد اشتغال، مسکن مهر، پروژه های ملی، استانی و تخصیص اعتبارات را از مهمترین مولفه های مورد بررسی در این جلسات خواند.

عبدالملکی با اشاره به رویکرد دولت عدالت محور، پاسخگویی برنامه های مردم به ریاست جمهوری، میزان و نحوه پاسخگویی به مردم، برگزاری جلسات ملاقات مردمی و نظر سنجی از ارباب رجوع هر دستگاه را از دیگر پارامترهای تاثیر گذار در این ارزیابی، عنوان کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری این جلسات، ارزیابی مدیران استان و دستگاه های اجرایی برای خدمت بهتر به مردم به شکل کامل، صورت گیرد.