"اسلحه سرّی" با ویرایش جدید تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که کار ترجمه آن را مجید عمیق انجام داده درباره مقاومت مردم دانمارک در برابر اشغالگران نازی است که اولین بار در سال 77 منتشر شد.

مترجم "اسلحه سرّی" درباره این کتاب گفت: کتاب نوشته الیوت آرنولد درباره جنگ جهانی دوم در کشور دانمارک است که در آن خاطرات مقاومت یک خانواده دانمارکی در مقابل اشغالگران نازی روایت می شود.

به گفته وی داستان کتاب درباره یک خانواده است که در زیرزمین منزلشان به گردآوری دقیق اخبار و اسناد و چاپ و انتشار این اخبار به صورت خبرنامه می پردازند و به این وسیله مردم را از دسیسه ها و نقشه های شوم اشغالگران نازی با خبر کرده و به مقابله با تبلیغات و شایعه پراکنی آلمانها می پردازند.

عمیق افزود: در واقع این کتاب الگو و نمادی از مردم دانمارک است که در مقابل اشغالگران نازی به مقاومت روی آورده و با تشکیل گروه مقاومت زیر زمینی از کشور خود دفاع کرده اند.

ازمجید عمیق تاکنون کتابهای "آن سوی جنگل خیزران" و "جنگ پتروس" در زمینه ادبیات مقاومت جهان در سوره مهر منتشر شده‌اند که چندی پیش کتاب "جنگ پتروس" به چاپ دوم رسید.

ویرایش جدید کتاب "اسلحه سرّی" که در واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت تولید شده در 257 صفحه، قطع پالتویی و شمارگان 2هزار و 500 نسخه منتشر شده است.

