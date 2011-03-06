استقبال گرم بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب بر سرمای زمستان غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در آستانه ایام عید نوروز نمایشگاه کتاب از رونقی خاصی در شهر اصفهان برخوردار بوده به گونه ای که استقبال اقشار مختلف استان اصفهان از ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان تحسین برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی را به همراه داشت.

استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب اصفهان به حدی است که در ساعاتی از روز و شب صفهای طولانی جهت خرید بن کتاب در نمایشگاه ایجاد می شود.

این نمایشگاه که از 9 صبح تا 22 به طور یکسره باز است با استقبال اقشار مختلف از جمله جوانان روبرو بوده بطوریکه پیش بینی می شود 600 میلیون تومان بن تخفیف در نظر گرفته شده طی دو روز آینده به اتمام برسد.

برگزاری نشستهای تخصصی با موضوعهای مختلفی چون ادبیات داستانی، دفاع مقدس و شهر بر بار علمی نمایشگاه افزوده و با استقبال بازدید کنندگان در غرفه برنامه های جنبی نمایشگاه همراه بوده است.

حضور دانشجویان دانشگاه های استان در سالن نقش جهان جهت خرید کتابهای دانشگاهی قابل توجه و پر رنگ است.

همچنین حضور دانش آموزان در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش نوبت صبح نمایشگاه را با فضایی پرشور و حرارت همراه کرده است.

غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در کنار ارایه آثار منتشر شده نیز جالب توجه است. این کانون با برپایی میزهای تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان بازدیدکننده از این نمایشگاه را به سمت خود جذب کرده است تا شور و حرارتی مضاعف به نمایگاه کتاب بدهند.

نمایشگاه کتاب اصفهان تا 16 اسفند در محل دایمی نمایشگاه های این شهر واقع در پل شهرستان برپاست.

