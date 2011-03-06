پاسخگویی به شبهات باید عالمانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام صادق گلزاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران و کار‌شناسان اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات مراکز پاسخ گویی دینی کشور به میزبانی مرکز ملی پاسخ گویی به سئوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، پاسخ گویی عالمانه و کیفی را مهم دانست و افزود: برای تدارک و آشتی درست بین تخصصی سازی و کیفی سازی باید به دنبال استاندارد سازی پاسخ گویی هم باشیم.



وی به اتوماسیون دینی اشاره کرد و بیان داشت: در این راه به یک اتوماسیون جامع و فراگیر نیاز داریم که تمامی دست اندرکاران پاسخ گویی بتوانند از آن استفاده کنند تا مراکز قدرت مدیریت خوبی در این اتوماسیون داشته باشند.



به دنبال تخصصی سازی و کیفی سازی پاسخگویی دینی هستیم



دبیر ستاد ساماندهی پاسخ گویی دینی کشور خاطر نشان کرد: به دنبال تخصصی سازی و کیفی سازی پاسخ گویی دینی هستیم و اگر بخواهیم به این اهداف دست یابیم باید نگاه تخصصی موضوعی به موضوعاتی چون وهابیت یا بهائیت داشته باشیم.



وی در ادامه بیان داشت: در حوزه اقشار باید تخصصی سازی کنیم و به اقشار کودک و نوجوان که مغفول واقع شده‌اند توجه کنیم.



پاسخگویی مناسب به سئوالات دینی باید از سنین کم آغاز شود



دبیر ستاد ساماندهی پاسخ گویی دینی کشور افزود: اگر کودک و نوجوان پاسخ‌های دینی مناسبی دریافت کند در مقاطع بعدی سنی مانند جوانی پاسخ به شبهات آنان بسیار آسان‌تر خواهد بود.



گلزاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ستاد ساماندهی پاسخ گویی دینی کشور هم اکنون توسعه پیدا کرده و با پرهیز از افزایش نیرو بر تلاش هستیم نگاهی مدیریتی داشته باشیم.



وی همچنین شناخت برنامه‌های دشمن به منظور پاسخ به شبهات را بسیار مهم دانست و ادامه داد: در ستاد ساماندهی، ماموریت‌های خود را در تلاش از طریق پروژه‌ها انجام می‌دهیم و در این راه هم اکنون بیش از 30 پروژه کلان را پیش روی خود داریم.



دبیر ستاد ساماندهی پاسخ گویی دینی کشور خاطر نشان کرد: حوزه رصد و راهبرد فرق انحرافی که از مسایل اساسی حوزه پاسخ گویی است در ستاد راه اندازی شده و در آن به مسایلی چون عرفان‌های نوظهور، وهابیت و بهائیت خواهیم پرداخت.



وی اظهار داشت: رصد حوزه ماهواره و اینترنت بسیار مهم است و در این راه باید پژوهش و تحقیق می‌دانی داشته باشیم چرا که اگر دشمنان خود را به خوبی نشناسیم و نتوانیم راهبرد مناسبی تدوین کنیم موفق نخواهیم بود.



وی در پایان از راه اندازی درگاه پرس و جو در ستاد پاسخ گویی به چندین زبان خارجی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.