برخورد قاطع با متخلفان چهارشنبه آخر سال/ مرخصی نوروزی طیف گسترده ای از زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن مراسم چهارشنبه آخر سال و تدابیر اتخاذ شده برای حفظ نظم دراین روز،اظهارداشت: ما هیچ مخالفتی با شادی مردم نداریم، اما باید به گونه ای رفتارشود که نظم عمومی دچار مشکل نشود و امنیت و آسایش جامعه به مخاطره نیافتد.

وی با بیان اینکه برخود با متخلفین در این روز جدی خواهد بود،گفت: وسایل نقلیه رانندگانی که تخلفی انجام داده و باعث مزاحمت مردم شوند،تا پایان نوروز توقیف خواهد شد، ضمن اینکه رانندگان آن نیز بدون کوچکترین چشم پوشی تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود.

مرخصی نوروزی طیف گسترده ای از زندانیان

ملکی در ادامه با اشاره به دستور العمل ابلاغی از قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز گفت: این دستور العمل شامل طیف گسترده ای از زندانیان می شود،لذا بر این اساس در ایام نوروز و برای مدت 15روز بخش زیادی از زندانیان به مرخصی خواهند رفت.

وی افزود: بر اساس دستور العمل ابلاغی این مرخصی به محکومین جرایم خاص و سازمان یافته، جاسوسان، مجرمین و سارقین سابقه دار، محکومین به اعدام، قاچاقچیان مشروبات الکلی تعلق نمی گیرد.

دادستان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با گروهها ، اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند علیه مسئولین توهین یا حرکتی خلاف قانون انجام دهد، اظهار داشت: همه در برابر قانون برابرند و دستگاه قضایی هیچ استثنایی قائل نیست و با هرگونه قانون شکنی به شدت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: به همه افراد و گروه ها هشدار می دهیم که مواظب رفتار و اعمال خود باشند چرا که با توجه به شرایط حساسی که کشور دارد نباید کسی به خود اجازه دهد که با رفتارش فرصت به دشمنان قسم خورده نظام بدهد و باعث خوشحالی آنها شود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه شرایط جرایم کیفری استان در وضعیت مطلوبی است،خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا امنیت وعدالت در استان اجرا شود و رضایت خاطرمردم را فراهم آورد.