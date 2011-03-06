تعاریف مضحک آمریکا درباره حقوق بشر/ ضعف در تصاحب بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرید ذکریا" عضو شورای روابط خارجی ایالات متحده و از اساتید معروف مسائل سیاست خارجی در آمریکا در مقاله ای برای مجله تایم نوشت : مشکل آمریکا انزوا در میان جهانیان و مخصوصا ضعف در تصاحب بازارهای جهانی است.

وی دولت باراک اوباما را به گرفتن تصمیمات نادرست متهم کرد و اظهار داشت : دولت کنونی آمریکا تنها به تعاریف مضحک و قدیمی درباره حقوق بشر و قانون اساسی بسنده کرده است. این قانون اساسی جزو یکی از شگفتی های جهان در قرن هجدهم بود، اما امروزه با سیستمی مواجه هستیم که کاملا منسوخ شده است.

فرید ذکریا در این مقاله نوشت : اگر چهره های سرشناس قرن هیجدهم هم اکنون زنده بودند، بازارهای جهانی را تصاحب می کردند. این افراد همچنین از انواع مالیات های اضافی که اروپایی ها به زحمت آن راپرداخت می کنند، حمایت می کردند.

عضو شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه به ایجاد کمیسیون سه جانبه اشاره کرد که سازمانی خصوصی بوده و با هدف همکاری نزدیکتر ایالات متحده، ژاپن و اروپا در سال 1973 تشکیل شد.

وی در ادامه تاکید می کند: هدف از ایجاد کمیسیون سه جانبه تنظیم کردن یک قانون اقتصادی بین المللی و به عبارت دیگر یک دولت جهانی به بهای حاکمیت ملی بود.

در همین حال "باری گولدواتر" سیاستمدار آمریکایی گفت : کمیسیون سه جانبه کمیسیونی بین المللی است و هدف از ایجاد آن ادغام منافع تجاری و بانکداری با به دست گرفتن کنترل تصمیمات سیاسی آمریکا است.