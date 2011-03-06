آمار نیروی انسانی در ادارات استان اصفهان ضد و نقیض است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرزاد زیویار یکشنبه در شورای معاونین منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان اظهار داشت: معاونان منابع انسانی استان اصفهان باید آمار نیروهای انسانی خود را به استانداری اعلام کنند.

وی افزود: با توجه به شب عید، باید به مسائل مادی کارکنان و کارگران دولت نیز اهمیت ویژه داد، تا دغدغه امور مالی خود را نداشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت توجه به بازنشستگان در دستگاه‌های اداری تصریح کرد: مدیران ادارات به طور ویژه و از محل اعتبارات دستگاه اجرایی خود، پرداختی‌هایی به بازنشستگان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران باید برای مشخص شدن وضعیت منابع نیروی انسانی و آمار دقیق آنها در استان اصفهان پستهای اداری مختلف را دستگاه‌ها را به استانداری اصفهان اعلام کنند.

زیویار ادامه داد: آمارهای اعلام شده از نیروهای انسانی در استان اصفهان ضد و نقیض است و با همکاری ادارات باید ساماندهی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان اضافه کرد: در سال جاری حدود یک‌هزار و 300 نفر در ادارات دولتی بازنشسته شده‌اند و دستگاه‌ها برای جایگزینی این افراد تا مهرماه سال آینده فرصت دارند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه باید شیوه‌های جدیدی را در انتخاب و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و قراردادی به کار بگیریم، افزود: در برنامه پنجم توسعه، دولت اجازه استخدام 100 هزار نفر را به استانها داده که به دنبال این هستیم تا سهم بیشتری نیز برای استان در نظر بگیریم.

زیویار با بیان اینکه جلسات شورای معاونان منابع انسانی استانداری در جای دیگری از کشور برگزار نشده است، ادامه داد: هدف اولیه از تشکیل این جلسات، تبیین سیاستهای مد نظر دولت و استانداری و بیان مشکلات معاونان ذی‌ربط بوده است.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی دفاتر پیشخوان خدمت در واقع برگزاری خدمات به بخش خصوصی است، تاکید کرد: مدیران بخشهای دولتی و خصوصی استان اصفهان، پتانسیل بالایی برای ارائه خدمات مختلف به مردم دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان با بیان اینکه می‌توان پنج تا 10 درصد از اشتغال ادارات را به دورکاری اختصاص داد، افزود: برخی از ادارات استان اصفهان، دورکاری در را آغاز کرده‌اند.

وی در خاتمه اضافه کرد: با برنامه‌ریزیهای انجام گرفته در استانداری، انتظار داریم سال آینده در حدود 200 هزار شغل در استان اصفهان ایجاد کنیم.