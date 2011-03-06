طالقانی عالمی جامع بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج حجت الاسلام محسن کازرونی عصر یکشنبه در همایش گرامیداشت صدمین سالگرد ولادت آیت الله طالقانی افزود: به طور کل افراط و تفریط میان روشنفکران حاکم است به طوری که برخی جذب آزادی بی قید و شرط و برخی دچار تحجر می شوند.

کازرونی با بیان اینکه حریت انسان به حضور در محافل اجتماعی و سرنوشت ساز و عمل به اصول تعبد است، اظهار داشت: عده ای گمان می کنند بندگی خلوت گزینی و عبادت است در حالی که این خطاست و نگاه قرآن افراط و تفریط را نفی می کند.

عضو خبرگان رهبری یادآور شد: از معاصران طالقانی و مبارزین هم دوره او بسیاری در مسیر روشنفکری رهایی از دین را طلب کردند اما وجود این عالم گرانقدر حجتی بود بر خطای غائبین و سکوت کنندگان.

وی با بیان اینکه آیت الله طالقانی در معرفی اندیشه های ناب اسلامی به جامعه از تاثیرگذاری بالایی برخوردار بوده است گرمیداشت این شخصیت برجسته کشوری را منحصر به زمانی خاص ندانست و خواهان شناسایی شخصیت واقعی این اندیشمند به نسل جوان شد.