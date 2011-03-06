به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نشست رسانه‌ای که با هدف اعلام اقدامات انجام شده این مجمع و ارائه برنامه‌های و فعالیت‌های پیش روی آن، با حضور محمد حمزه‌زاده مدیر عامل و محمدعلی فقیه دبیر هیت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی (منا) در حوزه هنری برگزار شد مجمع ناشران انقلاب اسلامی (منا) عصر دوشنبه 16 اسفندماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

در این مراسم غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حجت‌الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، محسن مومنی رئیس حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده مدیر عامل انتشارات سوره‌مهر و جمعی از پیشکسوتان عرصه نشر حضور خواهند داشت.

مجمع ناشران انقلاب اسلامی (منا) متشکل از ناشرانی همچون سوره مهر، امیرکبیر، بوستان کتاب، به‌نشر، نشر شاهد، سروش، انتشارات مرکز اسناد، نشر شهر و انتشارات پژوهشگاه و فرهنگ اندیشه اسلامی است.

مراسم آغاز فعالیت رسمی این مجمع که در آبان ماه سال جاری طی نشستی رسانه‌ای اعلام موجودیت کرد، ساعت 16 دوشنبه 16 اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

