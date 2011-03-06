سهم روزانه استنشاق مواد آلاینده هراصفهانی 600 گرم است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فیض‌الله رهنما یکشنبه در مراسم آغاز به کار عملیات اجرایی طرح مسکن مهر شهر جدید بهارستان که همزمان با این طرح فضای سبز مورد نیاز واحدها نیز ایجاد می‌شود، با بیان اینکه با دخالت‌های بیش از حد در طبیعت و قانون‌گریزی برخی مسئولان به دلیل سفارشات استفاده از منابع طبیعی کشور در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استفاده بیش از حد از منابع طبیعی در حالیست که تعداد متخصصان در زمینه منابع طبیعی افزایش یافته اما بی‌مهری مردم به طبیعت بیشتر شده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی استان اصفهان افزود: فلات ایران به رغم اهمیتی که در بحثهای زیست‌محیطی دارد به دلیل بهره‌برداری بیش از حد بشر از منابع طبیعی در معرض تهدید جدی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه 600 میلیون تن گاز گلخانه‌ای سالانه در کشور تولید می‌شود، افزود: ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای رتبه چهارم را در بین کشورهای خاورمیانه دارد.

رهنما تصریح کرد: آلایندگی کلانشهرهایی مانند اصفهان و تهران، بیش از استاندارد جهانی است و خسارتی که سالانه در ازای مرگ و میز ناشی از آلایندگی به کشور وارد می‌شود، 160 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه روزانه 22 میلیون دلار و سالانه هشت میلیارد دلار خسارت ناشی از آلایندگی به کشور تحمیل می‌شود، گفت: هر اصفهانی در روز 600 گرم مواد آلاینده استنشاق می‌کند که این وضعیت برای کلان‌شهر اصفهان شرایطی بحرانی به شمار می‌رود.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: یکی از دلایل بروز این وضعیت استفاده بیش از ظرفیت از طبیعت و منابع طبیعی در استان اصفهان بوده است.

وی اظهار داشت: با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و شرکت عمران شهر جدید بهارستان، پروژه فضای سبز طرح مسکن مهر این شهر نیز امروز همزمان با کلنگ‌زنی مراسم طرح سه هزار مسکن مهر شهر بهارستان از امروز اجرایی خواهد شد.

رهنما ادامه داد: روز درختکاری متعلق به اندیشه زرتشت پیامبر است و پیش از اسلام ایرانیان باستان سازمانی به عنوان جنگلداری و جنگلبانی برای حفظ و حراست از منابع طبیعی کشور فعالیت می‌کردند.

وی بیان داشت: دستگاه‌های دیگر استان در اجرای تکالیف یک‌ساله و پنج‌ساله خود هیچ توجهی به حفظ منابع طبیعی نداشته‌اند که قانون گریزی و وجود سفارشات در استفاده از منابع طبیعی این مشکل را دوچندان کرده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مراتع در اثر استفاده بیش از حد از بین رفته است، ضروری است مسئولان برای تامین معیشت افراد ساکن در روستاها و جنگل چاره‌اندیشی کنند.

وی گفت: پیش از این هر طرح اقتصادی که در کشورهای دیگر شکست می‌خورد در استان اصفهان اجرایی می‌شد و در حال حاضر نیز هر پروژه‌ای که موفقیت آن در شهرهای دیگر با شکست روبه‌رو می‌شود برای اجرا به اصفهان منتقل می‌شود.

رهنما اضافه کرد: تمامی طرح‌های آلاینده کشور به استان اصفهان سرازیر شده که این مسئله ضرورت تصمیم‌گیری منطقی و چندجانبه برای مسئولان اصفهانی را ایجاد کرده است.