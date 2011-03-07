۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۴

احمد عجم:

مهمترین وظیفه مسئولان حمایت از چرخه تولید و سرمایه گذاری است

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: برای حل مشکلات ناشی از بیکاری همه دستگاه های اجرایی و مدیران وظیفه دارند از چرخه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در استان حمایت ویژه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در جلسه ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان که عصر یکشنبه در محل سازمان امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد اظهار داشت: همه دستگاه ها باید از طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند حمایت کنند و فرصت های سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی وخدماتی را از دست ندهند.
 
وی افزود: مهمترین محدودیت های استان قزوین علاوه بر موضوع آب، مسئله زمین است که ایجاب می کند در انتخاب طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری اقتصادی دقت و توجه بیشتری صورت گیرد.
 
استاندار با تأکید بر ضرورت و اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویتهای اقتصادی استان محسوب می شود که نقش عمده ای در معرفی قابلیت ها و توانمندی های کشور و جذب منابع و سرمایه های ایرانیان مقیم خارج ایفا خواهد کرد.
 
عجم در ادامه از قزوین بعنوان یکی از مناطق چهارگانه هوا، فضای کشور نام برد و بر حمایت و همکاری دستگاه ها برای راه اندازی شرکت هوا، فضای اوج ایرانیان تأکید کرد.
 
استاندار در پایان راه اندازی و احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی را از جمله دغدغه ها و اولویت های استان دانست و خواستار پشتیبانی و حمایت مدیران برای احداث و توسعه این گونه خدمات زیربنایی شد.
 
در ادامه این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته برای احداث شهرک صنعتی مروارید؛ شرکت فناوری های نوین هوا، فضای اوج ایرانیان و احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی توسط سرمایه گذاران و صاحبان این طرح ها ارائه و تصمیماتی برای اجرای هرچه سریع تر این پروژه ها اتخاذ شد.
