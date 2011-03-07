50 درصد ناوگان اتوبوسرانی در ایام نوروز فعال هستند

سید عباس روحانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان بابیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی اصفهان این آمادگی را دارد که در صورت نیاز به افزایش حمل و نقل عمومی، ظرفیت اتوبوسها را تا 100 دستگاه افزایش دهد اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی خدمات ویژه‌ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: ستاد نوروزی و تفریحی طبق روال سال گذشته با توجه به اسکان مسافران زمانی را اعلام کرده که از محل کمپهای مسافران به مرکز شهر و بالعکس توسط اتوبوس واحد شهری خدمات عمومی ارائه شود.

روحانی تصریح کرد: تورهای ویژه‌ای در ایام نوروز در اصفهان گذاشته خواهد شد که بدون نیاز به اینکه مسافران از خودروی شخصی استفاده کنند به راحتی می‌توانند از محلهای کمپها به قسمت مرکزی شهر تردد داشته باشند.

مدیرعامل اتوبوسرانی و حومه ادامه داد: تور ویژه مسافران نوروزی همه ساله از طریق کمیته شهروندی و ستاد نوروزی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود که تهیه اتوبوسهای آن به صورت عمومی و دربستی از طریق این ناوگان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اول نوروز شهروندان از اتوبوس واحد شهری کمتر استفاده می‌کنند، افزود: سرویس‌دهی در ایام نوروز با روزهای عادی متفاوت است و در ایام نوروز خدمات اتوبوسرانی به صورت شیفتی ارائه خدمات می‌کند.

روحانی یا آور شد: 159درصد ناوگان را برای این ایام آماده باش هستند اما 50 درصد به صورت فعال سرویس‌دهی می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه در روزهای پایانی سال شهروندان نیاز بیشتری به استفاده از حمل و نقل عمومی دارند، گفت: از تاریخ دهم اسفند ماه جاری یک ساعت به کار تمامی ناوگان اتوبوسرانی در شهر اصفهان اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی و حومه استان اصفهان با اشاره به اینکه پایان کار ناوگان تا ساعت 22 ارتقا یافته، افزود: در روزهای پایانی سال رفت و آمد شهروندان بیشتر با هدف خرید نوروزی و معطوف به مراکز خرید سطح شهر است که تا ساعتی از شب به طول می‌انجامد و در این راستا شرکت اتوبوسرانی تمامی تمهیدات را در جهت رفاه حال شهروندان در نظر گرفته است.

روحانی به افزایش تعداد اتوبوسهای واحد در مراکز پر رفت و آمد مسیر شبانه چون مسیرهای اصلی شهر اشاره کرد و بیان داشت: پیش از این 30 دستگاه اتوبوس در مسیرها وجود داشت که اکنون به 60 دستگاه اتوبوس افزایش یافته است.