19 میلیارد ریال برای شرکت تولید مرغ مادر صومعه سرا سرمایه گذاری شد

محمد علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر شرکتهای تعاونی را از نظر اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه مهم دانست و افزود: تعاونی ها می توانند با بهره مندی از قابلیت کار گروهی و سرمایه گذاری خدمات موثری در جامعه ارائه دهند.

وی همچنین باتوجه به تاکید رئیس جمهور مبنی به ایجاد نهضت سراسری اشتغال در دور سوم سفر به گیلان یکصد هزار فرصت شغلی با اجرای یک هزار 970 طرح تعاونی در استان ایجاد می شود، اظهارداشت: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی پنج هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیر کل تعاون گیلان با بیان اینکه 40 درصد بیکاران گیلان را جوانان تشکیل می دهند، گفت: براساس آمارها نرخ بیکاری استان هم اکنون 15 درصد است که این رقم باید به هفت درصد کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه گیلان بعنوان استان پایلوت برای اجرای طرح اشتغال یکصد هزار نفر پیش بینی شده است، اظهارداشت: با توجه با اینکه مسئولیت ثبت نام ساماندهی و بانک اطلاعات متقاضیان کار برعهده وزارت تعاون گذاشته شده اما مسئولیت ایجاد اشتغال برای کارجویان در هر استان بر عهده استاندار است.

رمضانی با بیان اینکه تعاون به یک بخش تاثیرگذار دراقتصاد کشور تبدیل شده است، افزود: بحث اشتغال یکی از دغدغه‌ های جامعه امروز است که می ‌توان با اطلاع‌ رسانی و حمایت در بخش تعاون و جمع‌ آوری سرمایه ‌های اندک افراد برای تشکیل تعاونی ‌ها در این زمینه گام ‌های مؤثری برداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه آشنایی و آگاهی قشر جوان با بخش تعاون بستر مناسبی‌ برای تشویق آنان به تشکیل تعاونی ‌ها و تلفیق نیروی انسانی کارآمد با بخش تعاون می‌ شود، یادآورشد: اگر تجمع سرمایه‌ های کم و کوچک همراه با مدیریت علمی در قالب یک تعاونی محقق شود خروجی آن علاوه بر اشتغالزایی، توسعه اقتصادی را رونق می‌ بخشد.