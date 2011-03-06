سهمیه بهارستان از مسکن مهر اصفهان 15 هزار واحد است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالکریم محمدی اصفهانی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن مهر شهر بهارستان و فضای سبز مورد نیاز این طرح، اظهار داشت: سرانه فضای سبز که برای هر نفر در پروژه‌های مسکن مهر بهارستان در نظر گرفته شده 21 متر مربع است که عملیات اجرایی ایجاد فضای سبز آن امروز همزمان با کلنگ‌زنی طرح مسکن مهر آن آغاز شد.

وی افزود: سهمیه‌ای که از سوی دولت به منظور ساخت مسکن مهر در شهر جدید بهارستان در نظر گرفته شده 15 هزار واحد مسکونی است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان اینکه کل اعتباری که برای ساخت 15 هزار واحد مسکونی طرح مهر در نظر گرفته شده 330 میلیارد تومان است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی از سوی دولت و از محل اعتبارات پروژه مسکن مهر و بخشی از آن با آورده خود مالکان تامین می‌شود.

وی ادامه داد: متروی شهر جدید بهارستان از مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به استان اصفهان بود که این پروژه نیز به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

محمدی تصریح کرد: پیمانکار پروژه متروی بهارستان تاپایان سال‌جاری مشخص و اجرای عملیات ساخت ابنیه آن از سال آینده آغار خواهد شد.

وی بیان داشت: طرح مسکن مهر شهر جدید بهارستان در طرح تفصیلی این شهر لحاظ شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت شهر بهارستان حدود 75 هزار نفر است، تصریح کرد: با ساخت 15 هزار واحد مسکونی طرح مهر شهر بهارستان حدود 60 هزار نفر به تعداد جمعیت این شهر اضافه خواهد شد.

وی افزود: خدمات زیربنایی و روبنایی برای سه هزار واحد مسکونی طرح مهری که هم‌اکنون در دست ساخت است، به موازات ساخت واحدهای مسکونی تامین می‌شود.

محمدی اظهار داشت: تفاوت پروژه مسکن مهر شهر جدید بهارستان با دیگر پروژه‌های مسکن مهر کشور این است که زمینهای این طرح در قالب پروژه 99 ساله تعیین نشده و به همین دلیل متقاضیان پس از ریافت واحدها صاحب زمین و واحد مسکونی با سند مالکیت هستند.

وی بیان داشت: قیمتی که برای واحدهای مسکونی طرح مهر در شهر جدید بهارستان در نظر گرفته شده به ازای هر متر مربع 300 هزار تومان است که قیمت زمین مالکان پس از اجرایی شدن کامل این واحدها تعیین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان افزود: سقف زمانی که برای اجرای طرح مسکن مهر شهر جدید بهارستان در نظر گرفته شده دوسال است که با آغاز اجرای پروژه‌های مسکونی مهر این شهر، خدمات تفریحی، فرهنگی، تجاری مورد نیاز این واحدها نیز به موازات آن تامین و در اختیار مالکان قرار خواهد گرفت.