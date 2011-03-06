اجرای طرح کمربند سبز در آذربایجان غربی تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته منابع طبیعی با اشاره به اینکه ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها بعنوان یکی از طرحهای مهم در حوزه حفظ منابع طبیعی باید احیا شود، افزود: اجرای این طرح در سطح شهرهای استان باید تسریع یافته و به صورت جدی پیگیری شود.

وی ضمن انتقاد از نحوه حفظ و توسعه منابع طبیعی آذربایجان غربی، بیان داشت: با توجه به وضعیت آب و هوا و پوشش گیاهی در آذربایجان غربی باید در راستای احیا و توسعه منابع طبیعی استان چاره‌ ای اساسی اندیشیده شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی مقابله با بحران کم آبی دریاچه ارومیه را یکی از ماموریتهای مهم در حوزه حفظ منابع طبیعی استان دانست و اظهار داشت: این زیست بوم با ارزش اثرات زیادی در توازن دما و آب و هوا به عنوان تامین کننده رطوبت دارد.

متوسط فرسایش خاک در آذربایجان غربی 17 تن در هکتار است

مدیرکل اداره منابع طبیعی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه متوسط فرسایش سالانه خاک در استان 17 تن در هکتار است، افزود: امیدواریم این میزان به 16 تن در هکتار تاپایان برنامه پنجم کاهش یابد.

جعفر صادق امیری با بیان اینکه 1.6 میلیون اصله نهال در آذربایجان غربی طیسال زراعی سال 89 -90 کاشته می‌شود، بیان داشت: با کاشته شدن این میزان اصله نهال بیش از 750 هکتار به مساحت عرصه‌های جنگل‌های دست‌کاشت در استان اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اجرای 19 طرح آبخیزداری در سطح استان طی سالجاری، اظهار داشت: از این تعداد 13 پروژه اجرایی و شش پروژه مطالعاتی شده که با اجرای آنها 66 هزار و 379 هکتار تحت پوشش پروژه های اجرایی و 45 هزار و 833 هکتارتحت پوشش پروژه های مطالعاتی قرار گرفت.

به گفته امیری در صورت اتمام اجرای این طرحها ضمن استحصال 25 میلیون متر مکعب آب، از هجوم ویران گر 44 میلیون مترمکعب سیلاب و 30 میلیون متر مکعب رسوبات به عرصه های طبیعی استان جلوگیری می شود.