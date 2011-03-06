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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

قیام مردم لیبی/

سیطره مجدد انقلابیون بر برخی شهرها / کشتار هولناک مردم مصراته

سیطره مجدد انقلابیون بر برخی شهرها / کشتار هولناک مردم مصراته

تاکید انقلابیون بر کنترل کامل مصراته، الزاویه و راس لانوف و رد ادعاهای قذافی درباره تسلط بر این شهرها و کشتار مردم بیگناه به دست مزدوران دیکتاتور لیبی از مهمترین تحولات قیام مردم این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه های العربیه و الجزیره، شاهدان عینی در بن  جواد اعلام کردند که انقلابیون لیبی یک فروند جنگنده رژیم قذافی را سرنگون کرده اند. این شاهدان از کشتار بی سابقه مردم به وسیله نیروهای قذافی در مصراته خبردادند.

اخبار دیگر اینکه مصراته به کنترل انقلابیون درآمده است و ده نفر از نیروهای قذافی اسیر شده اند. گردانهای قذافی در شهرهای الزاویه و مصراته دست به کشتار فجیع زده بودند.

از سوی دیگر منابع مذکور اعلام  کردند که طبرق و راس لانوف تحت کنترل انقلابیون است و مردم پس ازعقب راندن نیروهای قذافی ابراز شادی می کنند.

آخرین خبرها از درگیریهای جدید و شدید در اطراف مصراته و الزاویه حکایت دارد و انقلابیون تک نیروهای قذافی را دفع کرده اند. این نیروها در الزاویه با سلاحهای سنگین به مردم حمله می  کنند. نیروهای قذافی یک خودروی حامل مواد غذایی در راس لانوف را هدف قرار دادند.

اخبار دیگر اینکه یک دیپلمات و تعدادی سرباز انگلیسی در منطقه بنغازی از سوی انقلابیون دستگیر شده اند.

کد مطلب 1268465

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