به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست "هم‌اندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران" محمد‌رضا سعیدآبادی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو درباره "بررسی و تحلیل گزارش جهانی علوم اجتماعی" و چونلی هان، رییس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به موضوع "جایگاه علوم اجتماعی در یونسکو" سخنرانی خواهند کرد.

علیرضا واسعی، دبیر هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی دیگر سخنران این نشست است که درباره آسیب‌شناسی نظری تولید علم در ایران سخن خواهد گفت. همچنین محمد‌امین قانعی‌راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز در این هم‌اندیشی درباره "موفقیت علوم اجتماعی در ایران" سخنرانی خواهد کرد.

هم‌اندیشی توسعه علوم اجتماعی در ایران از ساعت 14 تا 17، فردا، دوشنبه، 16 اسفندماه 1389 در کمیسیون ملی یونسکو واقع در بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، خیابان یکم، شماره 15 برگزار می‌شود.