مهدی سعادتی استاندار گیلان ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز عصر هیئت دولت که به ریاست محموداحمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شد با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیات وزیران ،مهدی سعادتی به عنوان استاندار جدید گیلان منصوب شد.

پیش از این روح‌الله قهرمانی‌چابک، استاندار گیلان بود.