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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۹

با تصویب هیئت دولت؛

مهدی سعادتی استاندار گیلان ‌شد

مهدی سعادتی استاندار گیلان ‌شد

در جلسه امروز عصر هیئت دولت با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیئت وزیران، مهدی سعادتی به عنوان استاندار جدید گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز عصر هیئت دولت که به ریاست محموداحمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شد با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیات وزیران ،مهدی سعادتی به عنوان استاندار جدید گیلان منصوب شد.

پیش از این روح‌الله قهرمانی‌چابک، استاندار گیلان بود.

کد مطلب 1268468

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