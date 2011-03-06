همایش رابطین تحقیقاتی هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جعفر جعفر صالحی یکشنبه در حاشیه نخستین همایش رابطین تحقیقاتی هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور با بیان اینکه بهترین راه تشخیص اولویت‌های پژوهشی استانهای کشور ،تعامل نزدیکتر با رابطین تحقیقاتی است، تصریح کرد: با این راهکار امکان انجام پژوهشهای صحیح و کارآمد در سراسر کشور به حداکثر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از تحقیقات صنایع دستی و هنرهای سنتی به صورت جزیره‌ای در کشور انجام می‌شود، تاکید کرد: برگزاری چنین همایشهایی با تداوم تعاملات، این مشکل را حل می کند.

معاون فنی و اجرایی پژوهکده هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: این همایش در قالب بخش گردهمایی و کارگاه آموزشی به همت پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی برپا شده است.

وی یادآور شد: پژوهشکده هنرهای سنتی در این همایش تنها دیدگاه‌های کلان و محورهای اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد.

جعفرصالحی با تاکید بر ضرورت توجه به تحقیقات کاربردی در تعاملات و گردهماییهای آینده بیان داشت: با این برنامه ها، تحقیقات تنها شکل نظری نخواهد داشت و به مرحله عملیاتی می‌رسد.

نخستین گردهمایی سراسری رابطین تحقیقاتی هنرهای سنتی و صنایع دستی ‪ ‪ ۱۵‬ اسفندماه به صورت یکروزه در هتل شیخ بهایی اصفهان برگزار و تا پایان امشب ادامه دارد.