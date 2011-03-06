به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، علی قاسم زاده در دومین جلسه معاونت حمل و نقل ستاد تسهیلات سفرهای استان اصفهان نیز با ارائه گزارش عملکرد از نحوه خدمات هوایی اظهار داشت: امسال 40 پرواز فوق‌العاده ویژه ایام نوروز در جهت افزایش جابجایی مسافران به خارج از استان و کشور تعبیه شده است.

وی با اشاره به زیباسازی محوطه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان که تأثیر بسزایی در ذهنیت میهمانان نوروزی به هنگام ورود به استان اصفهان خواهد داشت، افزود: کنترل و بازرسی تمام دستگاه‌های ناوبری، کمک ناوبر، ارائه شیفت‌های فوق‌العاده، تعیین جانشین کشیک مدیریت و همکاری مضاعف معاونین از برنامه‌های ویژه فرودگاه‌های اصفهان در راستای این طرح است.

ایستگاه‌های سلامت با دقت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است

حسین علی شمعانیان در ادامه این نشست با اشاره به اینکه استان اصفهان در نوروز یکی از مناطق مهم گردشگری و توریستی کشور محسوب می شود و تمام نگاه‌ها به این میزبان تاریخی حساس و ویژه معطوف می‌شود، تصریح کرد: ارائه خدمات به میهمانان نوروزی در این راستا باید به گونه‌ای باشد که در خور شان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی باشد.

وی افزود: خوشبختانه مطابق بــا برنامه ریزی‌های انجام شده تمام دستگاه‌ها و اعضای این ستاد در راستای افزایش ایمنی و سلامت مسافران در ایام تعطیلات نوروز اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان یک دهم کشور است، تصریح کرد: خدمات ما نیز باید در هر زمینه‌ای اعم از امداد و نجات جاده‌ای، اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها مضاعف گردد.

وی با تاکید بر اینکه مسافران در بدو ورود،شهر اصفهان را مورد ارزیابی قرار خواهند داد، گفت: امسال بسیاری از خدمــات نظیر زیباسازی ورودی ها ، نظافت شهر، رفاه و ایمنی فرودگاهها، راه آهن و پایانه های مسافربری، مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی و ایستگاههای سلامت با دقت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

تاکنون 23 مصوبه در راستای سفرهای نوروزی به تصویب رسیده است

در ادامه این جلسه رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه در جلسه نخست این ستاد 23 مصوبه به تصویب رسید، تصریح کرد: در این راستا اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان لیست رابطین مسافر را همراه با شماره تلفن ثابت، همراه و محل آنان و همچنین یک مدیر پاسخگو را در جهت هدایت و پاسخگویی به مشکلات و سئوالات مسافران معرفی کرده است.

سعید تائبی با بیان اینکه مقرر شده تمام ناوگان حمل و نقل عمومی برای ادای فریضه نماز در مجتمع‌های خدماتی رفاهی توقف کنند، ادامه داد: نصب تابلوهای اطلاع رسانی دیجیتالی، کنترل و هدایت مسافران در محل‌های پرازدحام شهری و جاده‌ای با همکاری سازمان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و نیروی انتظامی فعالیت گروه‌های امدادی و تعطیلی پروژه‌های عمرانی جاده‌ای و شهری از یکم تا پانزدهم فروردین ماه از دیگر اقدامات این اداره در راستای افزایش سلامت حمل و نقل و مسافر در ایام نوروز است.

این جلسه معاونت حمل و نقل ستاد تسهیلات سفرهای استان اصفهان ویژه تعطیلات نوروز 90 که با حضور اعضای اداره کل راه و ترابری، پلیس راه استان، معاونت راهور استان، اداره کل راه آهن، اداره کل فرودگاه‌ها، مدیریت اجرایی مرکزی رسیدگی به امور مساجد استان، سازمان اتوبوسرانی، شرکت توزیع برق استان، سازمان هواشناسی، مجمع امور صنفی استان، شرکت قطارهای مسافربری رجا، شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی، هلال احمر، اورژانس، کانون انجمنهای صنفی شرکت‌های حمل و نقل مسافر استان ، شرکتهای بیمه و شرکت امداد خودرو برگزار شد.