تقسیم بندی جغرافیایی مناطق شهری کرج تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده عصر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر البرز، از نزدیک از فعالیتهای این خبرگزاری بازدید کرد.

وی در نشست صمیمی با کارکنان و خبرنگاران دفتر خبرگزاری مهر البرز مباحث مختلفی را در حوزه رسانه مطرح کرد و از تعامل بیشتر با رسانه ها در حوزه شهری خبر داد.

آقازاده همچنین ساعتی را به گفتگوبا خبرنگار مهر اختصاص داد و در این گفتگو به پرسشهای مهر در حوزه های مختلف عمران شهری، مسائل و مشکلات کلانشهر، حوزه های فرهنگی و اجتماعی و ... پاسخ گفت.

وی همچنین در بخشی از این گفتگو از افزایش مناطق شهرداری کرج به 12 منطقه خبر داد و گفت: این افزایش تعداد مناطق با تغییرات کلی در نقشه تقسم بندی مناطق شهری نیز همراه است.

شهردار کرج بیان کرد: تعدیل در مرزهای جغرافیایی به نفع مناطق است و در همین راستا منطقه 11 نیز که ابتدا ناحیه بوده است، تاسیس شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا منطقه 12 نیز تاسیس می شود و این تغییر در تقسیم بندی مناطق شهری با رویکرد توزیع عادلانه ثروت و ارائه خدمات بهتر و در اختیار گذاشتن امکانات عادلانه به مناطق و شهروندان صورت گرفته است.

این مسئول همچنین از ایجاد ناحیه محوری پس از افزایش مناطق خبر داد و گفت: بر این اساس هر منطقه به چند ناحیه و هر ناحیه به چند محله تقسیم می شود.

وی در ادامه این اقدام از تشکیل شورایاریهای مناطق در کرج خبر داد و تاکید کرد: با این اقدام شورایاریها فعال شده و نگاههای کوچک بخشی نگری و جزیره ای از کرج رخت بر می بندد.

شهردار کرج البته این اقدام را در بازه زمانی طولانی امکان پذیر برشمرد.