نماینده ولی فقیه و استاندار از سفر هیئت دولت به لرستان تشکر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار لرستان و نمایندگان استان در مجلس در یک پیام مشترک به نمایندگی از مردم شریف و ولایتمدار لرستان از حضور توأم با عزت رئیس جمهور، هیئت وزیران و همکاران و دستورات ویژه و مصوباتی که برای رفع مشکلات استان تصویب شد تقدیر کردند.

بنابر این گزارش متن کامل این پیام به این شرح است: "برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم و محبوب، به حکم «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» و به نمایندگی از مردم شریف و ولایتمدار لرستان از حضور توأم با عزت حضرتعالی،هیئت محترم وزیران و همکاران ارجمند به ویژه از عنایات خاص و دستورات ویژه ای که برای رفع مشکلات استان صادر فرمودید کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم امید است در سایه الطاف پروردگار متعال و پیگیریهای دولت خدمتگزار، شاهد تحول چشمگیر در استان مستعد لرستان باشیم."

رئیس جمهوری به همراه هیئت دولت در روزهای 11 و 12 اسفندماه سالجاری در قالب هشتاد و هفتمین سفر استانی دولت مهمان مردم لرستان بودند.