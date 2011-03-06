علما برای تقویت بیداری اسلامی در جهان باید به روشهای نوین مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ماموستا ملا قادر قادری در نشست اعضای ائمه جمعه و جماعات شهرها و روستاهای پاوه، اظهار داشت: با توجه به پیشرفت و تنوع تکنولوژی و افزایش حجم رسانه ها که امروز مهمترین ابزار دشمنان برای مقابله با اسلام و مسلمانان شده، روحانیون باید با به روز کردن اطلاعات دینی خود تلاش کنند، جوانان را از انحراف فکری و تهاجم نرم نجات دهند و با روشهای نوین خلاء دینی و فرهنگی جوامع را پر کرده و با جنگ رسانه ای دشمنان مقابله کنند.

وی آگاه بودن به قرآن و سنت و صبر و بردباری را از ویژگیهای روحانیت عنوان کرد و بهره گیری از روش گفتمان منطقی را برای رفع مشکلات مورد تاکید قرار داد و افزود: تقویت دین و حفظ وحدت همواره زمینه ساز موفقیت و پیروزی مسلمانان در مقاطع مختلف زمانی بویژه در انقلاب اسلامی ایران بوده و در این برهه حساس لزوم هوشیاری مسئولان و مردم کشورمان ضروری است.

امام جمعه پاوه از تعامل اعضای شورای روحانیت شهرستان پاوه با مردم، یکدیگر و مسئولان شهرستان اظهار خرسندی کرد.

در این نشست حسین خدرویسی فرماندار شهرستان پاوه روحانیت و علما را پرچمداران و پاسداران دین و انقلاب اسلامی دانست و گفت: رسالت علما در این برهه بیش از هر زمان دیگری است.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان با راه اندازی جنگ نرم درصدد مقابله با اتحاد جهان اسلام بوده و با ایجاد اختلافات دینی، قومی و مذهبی در صدد تضعیف اتحاد مسلمانان و تهاجم به افکار و اندیشه های جوانان هستند.

فرماندارشهرستان پاوه ابراز امیدواری کرد روحانیت محترم با تلاش، جدیت،هدایت و ارشاد جامعه، دشمنان را در تحقق افکار و اندیشه های پلیدشان مایوس و ناامید کنند.